RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Microsoft продлила бесплатную техподдержку Украины на 2023 год

Фото: Microsoft продлила бесплатную поддержку Украины 2023 год (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Корпорация Microsoft продлила бесплатную технологическую поддержку Украины на 2023 год. Кампания предоставит дополнительную помощь в размере почти 100 млн долларов, в результате чего общая поддержка Украины с начала войны в феврале составит более 400 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой заявление президента корпорации Microsoft Брэда Смита в его блоге.

Поддержка компании "гарантирует, что государственные учреждения, критическая инфраструктура и другие сектора в Украине смогут продолжать управлять своей цифровой инфраструктурой и обслуживать граждан через Microsoft Cloud", написал Смит.

По его словам, дальнейшая защита Украины частично зависит от критического цифрового альянса стран, компаний и некоммерческих организаций.

"С тех пор, как в феврале началась война, Microsoft и другие технологические компании предоставили беспрецедентную технологическую помощь правительству и народу Украины. Размещая цифровую инфраструктуру в общедоступном облаке, Microsoft и другие компании поддерживают критически важные украинские службы через центры обработки данных по всей Европе", - написал он.

Как подчеркивается в июньском отчете Microsoft, это сыграло решающую роль в защите устойчивости и безопасности украинских данных и цифровых сервисов даже перед лицом российских крылатых ракет и других атак на центр обработки данных правительства Украины и другие физические активы, добавил Смит.

Отметим, в июне Microsoft заявила о существенном сокращении своего бизнеса в России, присоединившись к списку компаний, которые сократили свое присутствие или ушли из страны в ответ на вторжение.

Читайте РБК-Украина в Google News
Microsoft