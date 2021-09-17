Microsoft запропонувала відмовитися від паролів в Windows на комп'ютерах

Microsoft створила новий спосіб захисту даних на ПК з встановленою операційною системою Windows. Компанія анонсувала функції розблокування без пароля.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на сайт компанії .

Щоб не вводити пароль пропонується встановити на смартфон додаток Microsoft Authenticator.

Користувачеві потрібно буде перейти у свій обліковий запис Microsoft, увійти в систему і вибрати додаткові параметри безпеки. Потрібно буде активувати опцію "Обліковий запис без пароля".

Після цього ПК автоматично розблокується, але тільки якщо поруч буде знаходитися мобільний пристрій власника.