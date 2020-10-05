Microsoft збудує великий центр обробки даних в Греції

Microsoft планує побудувати новий центр обробки даних в Греції. Корпорація інвестує в інфраструктуру хмарних сервісів в країні, ослабленою десятирічною борговою кризою і пандемією коронавірусу.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Виступаючи в понеділок на віртуальному заході в Афінах, президент Microsoft Бред Сміт сказав, що новий центр обробки даних буде корисний для бізнесу, споживачів і банків. Розмір вкладень не розголошується.

Крім того, прем'єр-міністр Греції Кіріакос Мицотакис заявив, що дата-центр принесе Греції довгострокові фінансові вигоди у розмірі 1,0 млрд євро.

"Греція стане світовим центром хмарних обчислень", - сказав Мицотакис, додавши, що сучасний центр також поліпшить країну як місце для інвестицій.

За його словами, проект буде включати програму навчання цифровим навичкам приблизно для 100 тисяч осіб.

Як повідомляло РБК-Україна, Міністерство цифровий трансформації України підписало меморандум про співпрацю з американською компанією Microsoft в рамках проекту "Держава в смартфоні".

Нагадаємо, корпорація Microsoft заявила, що президентські вибори в США намагаються втручатися групи кіберзлочинців з Росії, Китаю та Ірану. Хакери атакують працівників передвиборних штабів президента Дональда Трампа і його суперника на виборах Джо Байдена.