Microsoft зобов'яже мати обліковий запис для налаштування Windows 11 Pro

Компанія оновила роботу Диспетчера завдань, повернула деякі можливості з минулої операційної системи, поліпшила режим "не турбує", додала нові жести сенсорного екрана і багато чого іншого.

Одна зі змін все ж трохи засмутила фанатів продукції. Тепер Windows 11 вимагатиме обліковий запис. Microsoft вирішили відмовитися від можливості створення локального профілю. Для настройки основних функцій операційної системи так само знадобитися обліковий запис.

Оновлення не торкнеться тих, хто вже встиг налаштувати Windows або ж тих, хто використовує "Ім'я користувача" і "Пароль" для входу в систему.

Втім, коли саме Microsoft випустять оновлення для широкої публіки - невідомо, проте компанія обіцяє постійно вносити зміни в операційну систему.