Microsoft оголосила про припинення підтримки Internet Explorer у 2022 році

У компанії уточнили, що дана міра не торкнеться деяких версій Windows. Йдеться, зокрема, про Windows 10 LTSC.

"З переходом функцій браузера до Microsoft Edge додаток Internet Explorer 11 відправляється на спокій і його підтримка припиняється", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що замість Internet Explorer користувачам пропонується перейти на браузер Microsoft Edge з вбудованим режимом IE, за допомогою якого можна буде отримати доступ до застарілих веб-сайтів і додатків на його основі. У компанії запевнили, що будуть підтримувати цей режим аж до 2029 року.

Microsoft Edge в 2015 році став основним браузером для нових видань Windows.