Від відомств США вимагають оновити програмне забезпечення Microsoft через уразливість

Американська влада направила всім відомствам країни вимоги в терміновому порядку оновити програмне забезпечення Microsoft Exchange Server. Воно стосується нової версії.

Про це йдеться на сайті Білого дому .

"Якщо ці уразливості призведуть до виникнення великого інциденту, ми будемо працювати над його усуненням спільно з приватним сектором", - підкреслив Нюберге.

За його словами, Білий дім також закликає всіх користувачів Microsoft провести оновлення ПО.

Заступник помічника президента США з національної безпеки Енн Нюберге уточнив, що дана міра пов'язана з виявленими уразливостями версії.

Нагадаємо, президент США Джо Байден продовжив термін дії низки раніше введених санкцій, в тому числі проти Росії, через кібератаки на Сполучені Штати.

Раніше повідомлялося, що Білий дім вивчає можливість створення координаційної кібергрупи для оцінки масштабу і небезпеки атаки на сервери компанії Microsoft.