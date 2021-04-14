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Від відомств США вимагають оновити програмне забезпечення Microsoft через уразливість

Новость на русском → Вашингтон, Середа 14 квітня 2021 03:40
Від відомств США вимагають оновити програмне забезпечення Microsoft через уразливість Фото: хакери можуть зламати нову версію (pixabay.com)
Автор: Артур Родивилов

Американська влада направила всім відомствам країни вимоги в терміновому порядку оновити програмне забезпечення Microsoft Exchange Server. Воно стосується нової версії.

Про це йдеться на сайті Білого дому.

Заступник помічника президента США з національної безпеки Енн Нюберге уточнив, що дана міра пов'язана з виявленими уразливостями версії.

За його словами, Білий дім також закликає всіх користувачів Microsoft провести оновлення ПО.

"Якщо ці уразливості призведуть до виникнення великого інциденту, ми будемо працювати над його усуненням спільно з приватним сектором", - підкреслив Нюберге.

Нагадаємо, президент США Джо Байден продовжив термін дії низки раніше введених санкцій, в тому числі проти Росії, через кібератаки на Сполучені Штати.

Раніше повідомлялося, що Білий дім вивчає можливість створення координаційної кібергрупи для оцінки масштабу і небезпеки атаки на сервери компанії Microsoft.

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