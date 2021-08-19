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Microsoft оновила дизайн програми Paint: що змінилося

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Четвер 19 серпня 2021 16:11
Microsoft оновила дизайн програми Paint: що змінилося Фото: Microsoft оновила дизайн програми Paint (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

Компанія Microsoft працює над створенням оновленого дизайну стандартних додатків своєї операційної системи, щоб вони краще поєднувалися з виглядом інтерфейсу Windows 11. Зокрема, редактор Paint отримав перше велике оновлення за останні 12 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Windows latest.

Так, Paint отримає новий дизайн в Windows 11. Класичний інструмент оновлюють за допомогою WinUI, Fluent Design і сучасних елементів управління, щоб зробити його схожим на нові додатки для Windows 11.

У новому дизайні Paint розробники прийняли рішення спростити панель інструментів, зробивши її більш зручною. Застарілий Стрічковий дизайн замінили на новий, виконаним в стилі Fluent Design.

Додаток Paint отримав нові іконки, закруглені кути, підтримку нової темної теми Windows 11 і перероблене контекстне меню.

Розробники також додали в додаток нову панель інструментів, яка увібрала в себе більшу частину функцій, доступних раніше. Користувач може швидко вибирати потрібні кисті, ефекти та інші елементи.

Функція створення написів отримала зручне плаваюче меню з настройками розміру шрифту, вирівнюванням і іншим.

Фото: Microsoft оновила дизайн програми Paint (windowslatest.com)

Нагадаємо, в кінці червня Microsoft представила оновлену версію своєї операційної системи, яка отримала назву Windows 11.

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