Microsoft добавит в Windows функцию, которую ждали миллионы: что она изменит

Ранее для удаления "лишнего" программного обеспечения пользователям приходилось использовать PowerShell или сторонние инструменты. Теперь же Microsoft предлагает встроенное решение в один клик - через групповую политику.

Что можно удалить

Список приложений, которые можно будет удалить, включает как развлекательные, так и системные компоненты:

Feedback Hub

Microsoft 365 Copilot

Clipchamp

Microsoft News

Microsoft Photos

Пасьянс (Solitaire Collection)

Заметки (Sticky Notes)

Microsoft Teams

Microsoft To Do

MSN Погода

Outlook for Windows

Paint

Quick Assist

Ножницы (Snipping Tool)

Калькулятор

Камера

Медиа-плеер

Блокнот

Диктофон

Windows Terminal

Приложения Xbox (Gaming App, Overlay, Identity Provider и др.).

Хотя новая функция не позволяет удалить все предустановленные приложения, это уже серьезный шаг навстречу пользователям - как обычным, так и системным администраторам, которые давно жаловались на "захламленность" Windows.

Кто сможет воспользоваться

Удаление стандартных приложений Microsoft Store станет доступным вместе с релизом Windows 11 25H2. Пока функция находится на этапе тестирования и доступна участникам Dev Channel (программы предварительной оценки).

Ожидается, что на старте функция позволит удалять только фирменные приложения Microsoft, а сторонние программы по-прежнему потребуют ручного вмешательства. Кроме того, даже после удаления приложения, ярлыки в меню "Пуск" могут оставаться.

Пока неизвестно, будет ли эта возможность доступна пользователям Windows 11 Home, или она ограничится версией Pro. Однако многие надеются, что Microsoft предоставит этот инструмент всем, кто хочет оптимизировать свою систему.