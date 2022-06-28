Michelin йде з Росії і передає виробництво шин місцевій компанії

Michelin призупинив свою виробничу діяльність в Росії 15 березня через проблеми з поставками після вторгнення Москви в Україну.

"Технічно неможливо відновити виробництво, зокрема, через проблеми з поставками в умовах загальної невизначеності", - йдеться в заяві компанії.

Michelin має балансовий ризик у розмірі 250 млн євро від операцій в Росії. У повідомленні компанії говориться, що передача не вплине на її фінансові прогнози.

У Michelin заявили, що нова організація буде працювати через незалежну структуру.

За даними групи, продажі Michelin в Росії складають 2% від загального обсягу продажів і 1% від світового виробництва автомобільних шин.

На території Росії виробництво компанії Michelin представлено заводом в м. Давидово Орехово-Зуєвського району Московської області, який був відкритий в 2004 році.