RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Michelin йде з Росії і передає виробництво шин місцевій компанії

Фото: Michelin йде з Росії (rideapart.com)
Автор: Олександр Білоус

Французький виробник автомобільних шин Michelin планує до кінця року передати свою діяльність в Росії новому підприємству під місцевим управлінням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Michelin призупинив свою виробничу діяльність в Росії 15 березня через проблеми з поставками після вторгнення Москви в Україну.

"Технічно неможливо відновити виробництво, зокрема, через проблеми з поставками в умовах загальної невизначеності", - йдеться в заяві компанії.

Michelin має балансовий ризик у розмірі 250 млн євро від операцій в Росії. У повідомленні компанії говориться, що передача не вплине на її фінансові прогнози.

У Michelin заявили, що нова організація буде працювати через незалежну структуру.

За даними групи, продажі Michelin в Росії складають 2% від загального обсягу продажів і 1% від світового виробництва автомобільних шин.

На території Росії виробництво компанії Michelin представлено заводом в м. Давидово Орехово-Зуєвського району Московської області, який був відкритий в 2004 році.

Нагадаємо, в березні французька компанія Michelin призупинила свою промислову діяльність в Росії, а також експорт в країну.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація