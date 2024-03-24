Miami Open: Калинина сенсационно выбила Соболенко, Свитолина и Ястремская вылетели

Miami Open, 2-й раунд, женщины

Осака – Свитолина – 2:0 (6:2, 7:6)

Miami Open, 3-й раунд, женщины

Саккари – Ястремская – 2:0 (7:5, 6:4)

Калинина – Соболенко – 2:1 (6:4, 1:6, 6:1)

Свитолина не справилась с японкой Осакой. В первом сете ключевым стал шестой гейм, когда последняя оформила единственный брейк и завоевала стратегическое преимущество. Ею бывшая лидер мирового рейтинга воспользовалась сполна и закрыла партию за 34 минуты.

Больше интриги было во втором сете. В том же шестом гейме Осака снова взяла подачу Свитолиной, но повторение сценария украинка сломала. Она впоследствии ответила своим брейком и перевела партию в тай-брейк. Впрочем, там японская теннисистка со второй попытки реализовала матчбол.

Ястремская же вылетела от представительницы топ-10 классификации WTA Саккари из Греции. В стартовом сете украинская теннисистка вернулась в игру в десятом гейме, когда неожиданно легко, "под ноль", взяла подачу гречанки. Однако до тай-брейка не дошло – Саккари мгновенно оформила брейк и завершила партию на своей.

Во втором сете Ястремская отдала первую же собственную подачу. Греческая теннисистка повела 2:0 и дальше свой гандикап не растеряла. Для всеобщей победы Саккари было достаточно внимательно сыграть на своих подачах. С этой задачей она уверенно справилась.

Зато сенсацию организовала Калинина. В первом сете противостояния с Соболенко развернулась настоящая драма. Украинка то "горела" 0:2, то вела 3:2, то шла нога в ногу с титулованной соперницей. В конце концов, Калинина с третьей попытки реализовала сетбол в десятом гейме.

Однако во второй партии развить успех отечественная теннисистка не смогла. Соболенко внешне легко выиграла сет, предоставив оппонентке возможность набрать только одно очко. Казалось, что в подобной манере белоруска проведет и решающую партию. Но Калинина смогла еще раз удивить. Теперь она просто смяла оппонентку, оформив три брейка и отправив поклонницу Лукашенко домой.