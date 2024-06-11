Мы завершим войну на условиях Украины. Не оставим ее в наследство после себя, - Зеленский

Украина завершит войну с Россией на своих условиях. Украинцы не оставят ее в наследство своим детям.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского во время выступления в Бундестаге.
"Мы не оставим ее в наследство после себя. Мы завершим эту войну. Мы завершим ее в интересах Украины и в интересах всей Европы. Всех нас. И всех, кто будет после нас", - сказал Зеленский.
Он подчеркнул, что Украина завершит войну на своих условиях.
"Условиях, которые понятны любому человеку на этой земле", - добавил президент.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Бундестаге также заявил, что сейчас некоторым кажется, что у российского диктатора Владимира Путина будет власть вечно и война будет продолжаться так же долго. Однако, по его словам, не бывает стен, которые не падают.
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