Мы все несем ответственность за то, чтобы покончить с войной в Украине, - президент Чехии

"Продолжение полномасштабной войны России против Украины приводит к дальнейшему росту нарушений прав человека", – заявил Павел.

Он напомнил, что даже во время его выступления Украина подвергается целенаправленным обстрелам гражданской инфраструктуры, в частности энерго- и теплосистемам со стороны России.

"Мы все несем ответственность, чтобы положить конец этому упадку международных стандартов", - сказал Павел.

Президент Чехии призвал великие мировые государства, и особенно Китай, использовать свое влияние для содействия миру.

Подготовка второго саммита мира

Ранее мы писали, что Украина планирует провести второй саммит мира с участием представителей России. При этом сама мера запланирована на время после завершения работы над общим мирным планом.