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Мы восстановим Мариуполь и обеспечим мариупольцев рабочими местами, - Мироненко

Фото: "Метинвест" обещает восстановить Мариуполь и обеспечить мариупольцев рабочими местами (Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

По возвращении Мариуполь будет отстроен, и будут созданы новые рабочие места – чтобы люди могли вернуться в родной город. Также будут отстроены заводы "Азовсталь" и ММК им. Ильича - но уже по новым, экологическим стандартам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на операционного директора компании "Метинвест", которой принадлежат заводы, Александра Мироненко.

"Сейчас мы ждем, чтобы можно было определиться, как отстраивать те наши предприятия, которые остались в Мариуполе. Конечно, есть позиция нашего акционера Рината Ахметова, который заявлял: мы будем восстанавливать и восстанавливать производственные мощности, но с акцентом на экологическую зеленую металлургию. Для того чтобы отстроенный современный город Мариуполь имел современные производственные площадки. Чтобы были рабочие места, и можно было возвращать людей в родной город и обеспечивать их всем необходимым", - заявил он.

Он напомнил, что для восстановления города был создан проект "Мариуполь Реборн", в рамках которого будет создана концепция восстановления.

"Совместно с государственной властью мы планируем, какой будет экономическая модель этого города, как этот город будет дальше отстраиваться и развиваться. Это видение сейчас формируется", - отметил Мироненко.

Напомним, ранее сообщалось, что Ринат Ахметов выделил 60 млн гривен на проект по возрождению Мариуполя - Mariupol.Reborn.

Также Ахметов неоднократно заявлял, что считает Мариуполь украинским городом, который обязательно будет освобожден от российской оккупации. Он подчеркивал, что город будет возрожден, и что лично он не пожалеет ни сил, ни денег.

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МариупольМетинвест