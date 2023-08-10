"Мы не в супермаркете". Игнат объяснил почему Украина "не покупает системы ПВО"

Он рассказал, что многие лидеры мнений заявляют, что страна "не купила системы ПВО".

"Они ошибаются, когда говорят, что можно было за эти деньги купить ПВО. Это манипуляция, нельзя пойти в супермаркет и купить ПВО или истребитель. Таких супермаркетов нет, это технологическое оружие, которое продается по согласованию правительств стран", - сказал Игнат.

По его словам, командование неоднократно подсчитывало, сколько систем ПВО нужно для прикрытия всей территории Украины.

"Нужны десятки и даже сотни, если брать все вместе. Германия передала лишь две установки Patriot. Нужно заменять западными системами советские", - подчеркнул спикер Воздушных сил.

Системы ПВО в Украине

Отметим, что сейчас у Украины сейчас две системы ПВО Patriot. Одну ей передали США, а другую - Германия совместно с Нидерландами.

9 августа Германия отчиталась о передаче Украине еще двух пусковых установок ЗРК Patriot.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что для эффективной защиты от российских атак Украине нужно 50 батарей Patriot.