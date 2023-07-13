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Мы сформировали фундамент безопасности для Украины на пути в НАТО, - Зеленский

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Четверг 13 июля 2023 01:14
Мы сформировали фундамент безопасности для Украины на пути в НАТО, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Впервые за время независимости мы сформировали фундамент безопасности Украины на пути к НАТО.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

Украинский лидер отметил, что по итогам саммита мы получили конкретные гарантии безопасности, подтвержденные топ-7 демократиями мира. Он отметил, что никогда раньше у нас не было такой основы безопасности, а на этом фундаменте построим новую, юридически обязательную архитектуру двусторонних безопасных договоров с сильнейшими.

Зеленский сказал, что за время саммита НАТО в Вильнюсе удалось устранить какие-либо сомнения и двусмысленности относительно того, будет ли Украина членом Альянса.

"Впервые не только все члены Альянса с этим согласны, но и ощутимое большинство в Альянсе энергично приближает это. Никогда раньше слова "вы равны среди равных" для Украины от других членов НАТО еще не звучали действительно содержательно. Сейчас все понимают: это факт – равны среди равных. И мы обязательно утвердим этот факт нашей победой и вступлением в НАТО", - заявил президент

Гарантии безопасности для Украины от G7

На полях саммита НАТО в Вильнюсе лидеры стран-членов G7 в совместной декларации подтвердили приверженность независимой, демократической и суверенной Украине в ее международно признанных границах, способной защитить себя и сдержать возможную будущую агрессию.

Страны "Большой семерки" будут работать над обеспечением устойчивых сил, способных защищать Украину прямо сейчас и сдерживать российскую агрессию в будущем. В частности, речь идет о:

  • помощь в сфере безопасности и поставок современного военного оборудования на суше, в воздухе и на море
  • поддержка развития оборонно-промышленной базы Украины
  • тренировки и обучение украинских Вооруженных сил;
  • обмен разведданными
  • поддержка инициатив по киберзащите, безопасности и устойчивости, в том числе для противодействия гибридным угрозам.

Подробнее о гарантиях безопасности для Украины от G7 читайте в материале РБК-Украина.

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