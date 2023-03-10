Мы делаем все, чтобы положить конец войне в Украине, - Макрон

"Мы делаем все возможное, чтобы покончить с войной", - заявил Макрон и отметил, что война не должна распространиться на другие страны.

В то же время, президент Франции отметил, что желает, чтобы его страна сотрудничала с Британией, чтобы разработать общую стратегию в энергетической сфере. По его словам, переговоры с Сунаком стали "возобновлением связи" между странами.

Премьер Британии добавил, что страны будут работать вместе над тем, чтобы российский диктатор Владимир Путин никогда больше не смог использовать энергию в качестве оружия.

Комментируя дружбу с Макроном, Сунак заявил: "На этой работе я очень быстро понял, что есть вещи, которые ты можешь контролировать, а есть вещи, которые ты не можешь, и одна вещь, которую ты не можешь контролировать - это то, кого ты получаешь в качестве международного партнера. Мне очень посчастливилось служить бок о бок с вами".