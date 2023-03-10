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Мы делаем все, чтобы положить конец войне в Украине, - Макрон

Фото: Эммануэль Макрон, президент Франции (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Франция и Британия делают все возможное, чтобы покончить с войной в Украине и не дать ей распространиться на другие части мира.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Риши Сунаком, пишет РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

"Мы делаем все возможное, чтобы покончить с войной", - заявил Макрон и отметил, что война не должна распространиться на другие страны.

В то же время, президент Франции отметил, что желает, чтобы его страна сотрудничала с Британией, чтобы разработать общую стратегию в энергетической сфере. По его словам, переговоры с Сунаком стали "возобновлением связи" между странами.

Премьер Британии добавил, что страны будут работать вместе над тем, чтобы российский диктатор Владимир Путин никогда больше не смог использовать энергию в качестве оружия.

Комментируя дружбу с Макроном, Сунак заявил: "На этой работе я очень быстро понял, что есть вещи, которые ты можешь контролировать, а есть вещи, которые ты не можешь, и одна вещь, которую ты не можешь контролировать - это то, кого ты получаешь в качестве международного партнера. Мне очень посчастливилось служить бок о бок с вами".

Напомним, РБК-Украина писало о том, что во время встречи в Париже Сунак и Макрон подпишут соглашение о разработке высокоточного ударного оружия для борьбы с российской агрессией. По словам премьер-министра Британии, страны стремятся оказать ВСУ дополнительную поддержку, которая будет иметь решающее значение на поле боя.

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