Мы просчитали свое село на 18 лет вперед: интервью с главой Сокольницкой громады Тарасом Сулимко

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Генплан на 18 лет. 50 775 жителей – это расчет на 2044 год, а не план заселения. Детские сады, школы, сети и дороги рассчитывались исходя из этой цифры, в тех же кварталах, где будет жилье.

50 775 жителей – это расчет на 2044 год, а не план заселения. Детские сады, школы, сети и дороги рассчитывались исходя из этой цифры, в тех же кварталах, где будет жилье. Вода и канализация для старого села. Централизованные сети впервые получит вся застройка, включая существующую. Собственные очистные сооружения мощностью 3 000 кубометров громада строит вместе с инвестором.

Централизованные сети впервые получит вся застройка, включая существующую. Собственные очистные сооружения мощностью 3 000 кубометров громада строит вместе с инвестором. Аэропорт. Генплан разрабатывали с учетом ограничений аэропорта: этажность 4-6, 26,85 га специального озеленения в зонах захода на посадку. После апрельского меморандума между Сокольницким сельским советом, ОВА и аэропортом последний подал заявление об оставлении иска без рассмотрения.

Генплан разрабатывали с учетом ограничений аэропорта: этажность 4-6, 26,85 га специального озеленения в зонах захода на посадку. После апрельского меморандума между Сокольницким сельским советом, ОВА и аэропортом последний подал заявление об оставлении иска без рассмотрения. Прецедент для громад. Иск горсовета глава называет испытанием для каждой громады рядом с крупным городом: если генплан Сокольников можно заблокировать извне, то можно заблокировать и любой другой.

Изменения в генплан Сокольников сельсовет утвердил 30 декабря 2024 года, и с тех пор эта история не исчезает из новостей. Обычно ее пересказывают одной фразой – "город на 50 тысяч под взлетной полосой". В документе все выглядит так: село, где сегодня живет около десяти тысяч человек, к 2044 году должно вырасти впятеро – 14 жилых кварталов, более 13 тысяч квартир, индустриальный парк; часть этих земель граничит со взлетной полосой аэропорта "Львов".

Львовский городской совет обратился в суд. Две инстанции отказались рассматривать иск, но в апреле Верховный Суд вернул дело на рассмотрение по существу. Аэропорт сначала подал собственный иск, а после апрельского меморандума с областной администрацией и Сокольницким сельским советом подал заявление об оставлении иска без рассмотрения. Отдельно есть еще районный совет: решение об изменении границ села лежит там уже более года.

За два года конфликт вышел за пределы Львовщины. Вокруг каждого крупного города есть громады, которые во время децентрализации не вошли в состав центра и теперь растут быстрее него – киевские пригороды показали, как это выглядит, когда плана нет. Профильный комитет Рады изучает французскую модель агломераций, Минрегион анонсировал пересмотр методики оценки способности громад, а логику самой реформы ее авторы с самого начала описывали как "не рыба, а удочка": громада сама ищет инвестора и сама отвечает за свое развитие. На примере Сокольников сейчас видно, что происходит, когда эта логика сталкивается с интересами миллионного города.

Сулимко среди сельских голов – исключение. В 2014 году он ушел на фронт добровольцем, служил в 24-й бригаде, воевал за Луганский аэропорт; на Рождество 2015 года его подразделение отбило атаку под Крымским на Луганщине, после чего боевики объявили за него вознаграждение. Когда вернулся, он возглавил Сокольницкий сельсовет, а в 2020 году выиграл выборы главы объединенной громады, получив поддержку более половины избирателей. Ветеранам украинцы доверяют больше, чем кому-либо: согласно "Портрету ветерана 2025", ветеранам нынешней войны доверяют 92%. Что из этого доверия получается на практике, когда ветеран руководит громадой, – примеров пока немного. За плечами Сулимко – одиннадцать лет такого управления.

Поэтому мы начали разговор с того, с чего обычно начинается разговор с любым главой: что изменилось в громаде за годы его работы.

– Тарас, вы возглавляете Сокольники с 2015 года, с 2020-го – объединенную громаду. Как изменилось село за это время?

– Население выросло примерно с 8,5 тысячи в 2015 году до около 10,5 тысячи человек сейчас. Это фактические данные согласно количеству зарегистрированных лиц на территории громады. Но мы понимаем, что значительная часть жителей зарегистрирована не здесь, и что люди продолжают приезжать – после 2022 года много переселенцев из разных областей Украины.

Конечно, проблемы, которые требуют решения, растут вместе с селом. Это необходимость канализирования территории, обеспечения населения водой и в целом инфраструктурными удобствами. Проблемой также является транспортное сообщение со Львовом, и это связано не только с количественной нехваткой общественного транспорта, но и с увеличением общего трафика, который вызывает пробки в часы "пик". Ведь растут не только Сокольники, но и все села и города, территориально приближенные ко Львову. Решение этого вопроса требует комплексного подхода и взаимодействия всех соседних громад.

Генеральный план оппоненты называют "проектом застройки", хотя жилье является лишь элементом общего развития и строительства. Это план развития громады на восемнадцать следующих лет, до 2044 года.

В нем предусмотрены детские сады, школы, собственные вода и канализация, парки, индустриальный парк, транспортный каркас.

При работе над этим документом разработчики учли, а в дальнейшем при реализации будут учитывать пожелания и ограничения аэропорта. Каждая цифра взята из градостроительной документации, все расчеты проведены согласно государственным строительным нормам.

– Вы говорите "план", оппоненты говорят "коллапс". 50 тысяч жителей вместо десяти – как с этим справится транспорт, сети, все вместе?

– Давайте разберемся с этой цифрой: 50 775 – это расчетный показатель на 2044 год. Это постепенное прогнозируемое увеличение численности населения громады, и под эту цифру на восемнадцать лет вперед проектируются сети, школы и дороги – в тех же кварталах, где появится жилье для наших жителей. Коллапс создает не план, а его отсутствие.

– Каким будет само жилье?

– Всего четырнадцать жилых кварталов, из них пять многоквартирных. Высоток возле аэропорта в плане нет, их согласование невозможно. Расположение жилых домов и их этажность – исключительно в пределах государственных строительных норм. Что касается приаэродромной территории – любые объекты будут согласовываться с аэропортом. Если застройщик нарушит имеющиеся у него разрешения, мы будем, без сомнения, на стороне аэропорта.

Всего по плану на 136 гектарах будет построено почти 13 000 квартир и 1900 усадеб. Жилищный фонд вырастет до 1,84 млн кв. м.

Спрос на жилье под Львовом растет с каждым годом, и генеральный план Сокольников учитывает эти реалии.

– Сокольники до сих пор не имеют собственной канализации. Куда пойдут стоки еще 40 тысяч человек?

– Люди имеют право выбирать, где им жить и где покупать жилье. Задача власти – соблюдение всех процессов и ограничений согласно закону. Ведь земли под застройкой являются частными, а функция власти – контроль на этапе предоставления разрешений застройщикам.

Централизованную воду и канализацию впервые получит все село, включая старую застройку. Новая планируемая система водоснабжения предусматривает 11 тысяч кубометров в сутки, это кольцевая сеть с первой категорией надежности.

Канализация будет проведена во все здания села. Собственные очистные сооружения рассчитаны на объем до 3 000 кубометров в сутки. Принцип работы – автоматизированная биотехнология. Планом также предусмотрена санитарная зона радиусом 150 метров, жилые дома находятся за ее пределами.

Очистные сооружения громада строит вместе с инвестором, сам объект заложен в генеральном плане. Подключение к львовским сетям остается, но исключительно по техническим условиям – в пределах мощностей, которые подтвердил город.

– То есть инфраструктура и жилье – одним пакетом. Но критики говорят об очередности: сначала понастроят, а инфраструктура когда-нибудь потом. Так было в десятках украинских пригородов.

– В документе все заложено комплексно, все предусмотрено – детские сады, школы, сети и дороги строятся непосредственно в жилых кварталах и рассчитаны на соответствующее количество жителей. Для строительства части инфраструктурных объектов планируем привлекать инвесторов. Участки под детские сады, школы, пожарное депо и медицинские учреждения зарезервированы. Изменить это можно разве что новым генпланом, но я убежден, что без громады и за ее спиной никто этого не сделает.

– Вы несколько раз вернулись к школам. Сейчас около 40% детей громады учатся за пределами села.

– Да, и это печально, так не должно быть. Новый генплан должен исправить эту ситуацию. В громаде будет 12 детских садов на 2 350 мест – 11 новых и 1 реконструированный. Нормативная потребность громады – 2 031 место, то есть эта потребность закрывается с запасом. Детский сад запланирован почти в каждом жилом квартале, в пешей доступности от дома для каждого ребенка. Запланировано пять новых школ, всего на 4 424 места, чтобы каждый ребенок мог учиться там, где живет.

– А как насчет парков и общественного пространства?

– Генеральным планом предусмотрено 61,5 га парков и скверов общего пользования. Государственная норма – 12 кв. м на жителя, и она соблюдена. Парк со стадионом "Сокол", 6 гектаров велокросс-парка, детские и спортивные площадки в каждом квартале. Отдельно – благоустройство реки Малечковича. Через пятнадцать лет в Сокольниках будет больше парков, чем в большинстве районов Львова.

– Теперь о главном. Жилье рядом со взлетной полосой – это безопасно?

– Генеральный план взял за основу ограничения аэропорта, разработчики исходили именно из них. Сначала были учтены все запреты, и уже тогда разрабатывался проект. Соблюдены все требования по высотности и шумовым ограничениям, и эти данные прописаны в документации генерального плана.

В зонах захода на посадку – 26,85 га специального озеленения.

Генеральный план полностью подстроен под все запреты Госавиаслужбы или аэропорта.

– В апреле Сокольнический сельский совет, областная администрация и аэропорт подписали меморандум. О чем на самом деле этот документ?

– Там прописана последовательность: аэропорт предоставляет предпроектные решения относительно своего развития, и тогда земли, которые ему нужны, резервируются.

После подписания меморандума аэропорт остановил судебное дело против Сокольницкого сельского совета, то есть с самим аэропортом Сокольники конфликт закрыли.

Меморандум – трехсторонний документ о сотрудничестве и взаимодействии между аэропортом, Сокольницкой ТГ и Львовской ОВА. Соответственно, каждый из подписантов взял на себя ответственность за соблюдение всех пунктов этого документа.

Расширяться аэропорт физически может только в сторону нашей громады, ведь Львов уже застроил все принадлежащие ему приаэродромные территории. Мы не мешаем развитию аэропорта – наоборот, теперь для этого есть правила.

Карго-терминал и рулежная дорожка – планы самого аэропорта, и мы их поддерживаем.

Я защищал Луганский аэропорт с оружием в руках, и я последний, кто будет вредить аэропорту.

– Тогда в чем конфликт со Львовом?

– Это вопрос к Львову. Мы на заявления отвечаем документами.

Есть два видения. У мэра Львова свое видение того, как должны жить Сокольники, у нас – свое. Разница только в том, что Львов должен решать за себя, а Сокольники – за себя. Так работает закон.

По новому генеральному плану Сокольники разгружают город. Собственные школы и детские сады означают, что меньше детей будут каждое утро ехать во Львов. Собственные очистные сооружения – что стоки не идут в городские сети. А новое жилье забирает часть очереди, которая давит на львовский рынок.

Транспортные решения взяты из генплана самого Львова: Проектируемая-1 между Княгини Ольги и Стрыйской, продолжение трамвая №3 с депо, Западный обход на шесть полос, две многоуровневые развязки, подземные переходы, велодорожки. То есть Сокольники фактически выполняют городскую документацию.

Агломерация давно существует как реальность – многие жители окружающих сел работают, учатся, имеют дела и бизнес во Львове. Генплан лишь упорядочивает то, что и так происходит. Мы были и остаемся открытыми к обсуждениям и сотрудничеству со всеми заинтересованными сторонами. Но наша готовность основывается на взаимоуважении и взаимодействии в решении проблем. Давление и необоснованные обвинения – не лучшая база для сотрудничества, мы отвергаем такой формат.

А что касается суда – мы уверены в своих документах, в их соответствии нормам закона. Проект единогласно одобрила архитектурно-градостроительная рада при Львовской ОВА, есть согласование Госавиаслужбы. После всех экспертиз и согласований, после общественных обсуждений генеральный план был утвержден на заседании сессии Сокольницкого сельского совета. То есть со своей стороны Сокольницкий сельский совет соблюдал все этапы и процедуры, поэтому мы убеждены в своей правоте.

– В генплане есть и индустриальный парк. Критики говорят: "бизнес-зона вместо жилья"...

– В генплане есть и жилье, и промышленная зона, одно другому не мешает. "Экоцентр" – это 27,7 гектара. Из них 11,9 га – в Сокольниках и 15,8 га – в Басовке. Это в общей сложности 108 тысяч квадратных метров производственных, складских и офисных площадей. Индустриальный парк уже в государственном реестре (распоряжение Кабмина от 8 октября 2024 года – Ред.).

Для громады и района это тысячи рабочих мест – сначала на строительстве, затем на самих производствах. И, конечно, налоги в бюджет громады – это очень важно.

Сейчас на территории громады у нас есть представители крупного бизнеса, которым у нас комфортно – King Cross, "Эпицентр", много АЗС, сетевые супермаркеты – АТБ и ряд других.

Благоприятные условия для бизнеса – это налоги и помощь армии. Мы помним об этом и стараемся всячески способствовать тому, чтобы для бизнеса территориальный выбор нашей громады был лучшим решением.

– Хорошо. Все это для Сокольников. А что от этого получат соседние громады – Солонка, Пустомыты, Зубра?

– Новая электроподстанция ПС-110/10-6 кВ на 2х6,3 МВА в перспективе сможет питать и соседние села. Пожарное депо первого типа на восемь автомобилей. Такого объекта на южной окраине Львова сегодня нет ни у кого – все ждут машину из города.

Реконструкция Западного обхода и новые развязки разгрузят дороги, которыми ежедневно пользуется весь юг Львовского района.

Индустриальный парк – это рабочие места для всей южной части района, плюс заказы для местных подрядчиков и сервисов на годы строительства.

А самое важное – мы покажем пример. Потому что если инвестор может построить инфраструктуру в Сокольниках, значит, так можно и в Солонке, и в Пустомытax. Если громада способна автономно решить свои проблемы, а еще и помочь другим громадам – это будет точно на пользу всему Львовскому району. Я убежден, что это наш общий интерес.

– Решение об установлении границ села должна согласовать еще и районная рада. Что скажете депутатам, которые сомневаются?

– Вы голосуете не за здания, не за одну или другую сторону. Вы голосуете за право громады развиваться согласно закону.

Документ утвердила рада громады, все расчеты проведены согласно государственным строительным нормам (ДБН), ограничения аэропорта учтены. Если такой генеральный план можно заблокировать извне – завтра точно так же можно заблокировать развитие любой громады. Есть такое понятие, как аналогия права. Но я бы не хотел стать свидетелем неправовой аналогии, к которой депутатов района подталкивает мэр Львова.

На каждый вопрос критиков есть ответ в документе – вода (раздел 18.1), школы (16.1), транспорт (17). С аэропортом все вопросы согласованы, подписан трехсторонний меморандум о сотрудничестве. Я не вижу никаких правовых препятствий для реализации развития громады. Разве что у кого-то есть свой другой личный интерес.

Район от этого решения получает индустриальный парк в госреестре, новые социальные объекты и рост налоговой базы. Без единой копейки из районного бюджета.

– Полтора года судов, заявлений, давления. Не было момента, когда хотелось все бросить?

– Я не из тех, кто отступает, и я научился этому не в кабинете. Да и дело не во мне. Вопрос в том, может ли любая община, а не только Сокольницкая, сама решать, как ей жить и развиваться.

– Полтора года судов, заявлений, давления. Не было момента, когда хотелось все бросить?

– Я не из тех, кто отступает, и научился я этому не в кабинете. Да и дело не во мне. Вопрос в том, может ли любая громада, а не только Сокольницкая, сама решать, как ей жить и развиваться.

– Представьте 2044 год. Генплан реализован. Что вы видите?

– Я вижу реализованным все то, о чем шла речь выше. Современный городок, который живет, работает, отдыхает, воспитывает детей. Где есть чистая вода из-под крана, стабильное электроснабжение, полная очистка стоков, хорошие дороги, школы, детские сады и парки. Где есть работа и родной дом. Обычный современный городок. Ничего фантастического, просто все сделано по плану.

Я мечтаю увидеть это. Победа Украины над врагом – это первая и безусловная основа для уверенности, что все запланированное станет реальностью. Вторая основа – это законное право каждого человека, каждой громады на реализацию своего пути развития.

Эти две основы – цель. Как человек, как глава громады, я сделаю все, чтобы цель стала реальностью.