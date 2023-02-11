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Мы лишили Россию господства в Черном море, - Резников

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Суббота 11 февраля 2023 23:59
Мы лишили Россию господства в Черном море, - Резников Фото: Министр обороны Алексей Резников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

Россияне не смогут захватить Одессу и регион. Украинские военные лишили врага господства в Черном море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Алексея Резникова, обнародованное в Facebook ВМС ВСУ.

"Мы лишили РФ господства в Черном море. В частности после успешного применения наших украинских "Нептунов", когда по известному всем адресу крейсер "Москва" пошел ко дну", - отметил чиновник.

В то же время, глава Минобороны указал, что сейчас несут службу противокорабельные комплексы "Гарпун", поэтому подойти с моря в Одессу у оккупантов нет никакого шанса.

По словам Резникова, по суше в России не получилось в прошлый раз. Сейчас же противник отброшен на левый берег Днепра, который сам по себе с разрушенными мостами и переправами является мощным естественным защитным барьером.

"Что касается левобережных территорий юга Украины, там группировка врага имеет возможность пополнения и вооружением, и техникой, и людьми, поэтому там, конечно, ситуация более напряженная", - добавил министр.

Нагадаємо, Резников намекнул, что украинская армия может получить военные корабли от союзников.

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