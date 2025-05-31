Мы не должны замалчивать события Волынской трагедии, – археолог

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Почему для эксгумации выбрали территорию бывшего села именно на Тернопольщине?

Что обнаружили археологи и каковы результаты раскопок?

Где похоронят жертв Волынской трагедии?

Чем это важно для Польши и для Украины?

В апреле 2025 года в бывшем селе Пужники на Тернопольщине началась первая за много лет эксгумация жертв Волынской трагедии. Это стало возможным после долгих переговоров между Украиной и Польшей – все пришли к согласию, что необходимо достойно почтить погибших.

Село Пужники было основано в XIX веке польскими переселенцами из Надвислянского края. До Второй мировой войны здесь жило более 1000 человек, преимущественно поляков. Во время Второй мировой войны и без того непростые отношения между украинцами и поляками еще обострились. В феврале 1945 года село подверглось нападению, в результате чего погибло около 80 человек, преимущественно женщин и детей. Те, кто выжил, выехали – но в Польшу. В 1949-м советская власть ликвидировала село, и оно исчезло с карты Украины.

В 2017 году Украина наложила мораторий на эксгумацию польских жертв Волынской трагедии из-за обострения исторических споров. Только в 2024 году после договоренностей между министрами иностранных дел Украины и Польши мораторий был снят. Это позволило начать подготовку к эксгумационным работам в Пужниках.

Эксгумационные работы начались 24 апреля 2025 года. Участие в них принимали совместные украинско-польские команды археологов, антропологов. В мае работы завершились. Как все происходило, РБК-Украина рассказала руководитель украинской команды, археолог ООО "Специализированное учреждение "Волынские древности" Алина Харламова.

Что известно о селе Пужники и почему эксгумации проводили именно там

– Почему первым для проведения эксгумаций выбрали место именно на Тернопольщине?

– Заказчик работ по эксгумации жертв на территории бывшего села Пужники на Тернопольщине – фонд "Свобода и демократия". Руководитель фонда Мацей Данцевич сам имел родственников в Пужниках. Поэтому для него это еще и личная история, и ему, как и другим полякам, было важно узнать факты о своих родственниках, и перезахоронить их. Для него это имеет большое значение. Он и сам собирал свидетельства, исторические документы о событиях в Пужниках.

Большинство потомков тех, кто был похоронен в братской могиле, сейчас живет в Польше. Само село перестало существовать в 1949-м году. Те, кто остался в живых, переехали.

В мае завершился процесс эксгумаций жертв Волынской трагедии в Пужниках (фото: Getty Images)

– Как выглядит сейчас эта местность? Ведь самого села сейчас не существует.

– Местность, где было село Пужники – это территории, где фактически начинается Прикарпатье. Это холмы, заросшие деревьями. Там давно никто не жил. О селе напоминают только фруктовые сады, которые до сих пор там растут.

Почему долго не могли найти братскую могилу возле кладбища? Потому что на этой братской могиле выросли огромные деревья. И когда деревья выкорчевывали, то там вместе с корнями извлекались останки людей.

– До собственно начала эксгумаций проводили предварительные работы. Какие именно?

– Во-первых, проводились исторические исследования, записывались воспоминания очевидцев. У польской стороны есть список тех лиц, которые погибли в Пужниках. Это 79 человек.

Затем у родственников погибших людей в Польше отобрали образцы ДНК, и когда мы эксгумировали останки из братской могилы, то из них тоже брали пробы ДНК. Далее все это будет сравниваться, и я думаю, что можно будет установить личность этих людей уже конкретно.

– Как лично вы присоединились к процессу?

– У меня есть предыдущий опыт проведения эксгумаций. Я работала во Львове на улице Лыжвярской – там, на старом кладбище, мы с коллегами тоже занимались перезахоронениями. Мы исследовали несколько тысяч захоронений. А когда я была на стажировке в Литве, мы занимались эксгумацией немецких солдат Второй мировой войны.

Наш директор, историк Алексей Златогорский, очень много сил приложил к тому, чтобы получить разрешения, очень долго продвигал и отстаивал тему раскопок польских захоронений в Украине. Печально, что он сам не смог присутствовать на эксгумации, потому что сейчас проходит службу в Вооруженных Силах. Разрешение на проведение эксгумаций поступило в то время, когда он уже находился на фронте. Этот процесс нельзя было останавливать, поэтому мне пришлось возглавить экспедицию. Но думаю, что мы справились.

– Кто именно долго не выдавал разрешение на проведение эксгумаций?

– Это Министерство культуры. Но почему разрешение долго не приходило – я не знаю, это не моя компетенция.

Прежде чем проводить сами эксгумации, происходили поисковые работы. В частности, их проводили еще в 2023 году. Они проводились совместной украино-польской экспедицией. Тогда задача была найти эту братскую могилу, узнать, есть ли она именно там. У нас была информация, что братская могила находилась возле старого кладбища в Пужниках. А вот с какой стороны, в каком направлении искать – этого никто не знал. Но все-таки удалось на нее наткнуться и определить, где проводить процесс эксгумации.

Что обнаружили в процессе эксгумации в Пужниках и почему это важно

– Какие главные результаты процесса эксгумаций, который завершился в мае в Пужниках?

– В процессе эксгумации мы нашли братскую могилу, где лежали останки 42 человек. Среди них примерно 10 детей. Причем трое из этих детей вообще маленькие, в возрасте до 3 лет. Среди взрослых примерно половина женщин и половина мужчин.

Сперва к этому была проведена большая подготовительная работа. Собирали свидетельства очевидцев тех событий, изучали исторические документы, потом велись поисковые работы, пока наконец удалось наткнуться на край этой братской могилы. И собственно саму эксгумацию провели в период в конце апреля – начале мая.

Сам процесс эксгумации начали 24 апреля, закончили 5 мая, но там еще несколько дней работали антропологи, анализировали найденные останки, отбирали образцы ДНК.

– Кто именно анализировал – только польская сторона, или украинцы также были привлечены?

– Были привлечены не только польские специалисты. С украинской стороны также присутствовали антропологи. У нас в штате была специалист Клавдия Шарапова из Киева, которая тоже работала со всеми вместе. Вообще, проводились совместные работы, не было какого-то разделения относительно того, что польская сторона делает то, мы делаем другое. Это была работа над одним общим проектом.

Распределение обязанностей, конечно, существовало. Но каждый был на своем месте, каждый выполнял свою работу и думаю, что мы работали слаженно, и все прошло успешно.

В результате проведения эксгумаций можно будет достоверно установить имена людей (фото: предоставлено Алиной Харламовой)

– Известны ли результаты от антропологов?

– Сейчас они готовят отчет. На данный момент мы можем сказать то, что я озвучила в начале: там были останки примерно 10 детей, среди взрослых – половина женщины и половина мужчины. Есть молодые, есть старшего возраста.

– Какие еще детали можно уже озвучить по результатам раскопок?

– Можем сказать, что определенная часть этих людей была католиками, римо-католиками. Потому что во время раскопок обнаружены остатки розариев: бусины от четки и медальоны (розарии – традиционные католические четки, с которыми читается молитва, - ред.)

Находили также вервички – это нити или цепочки с нанизанными бусинами, разделенными на пять десятков, между которыми – большие зернышки. Вервичка – не оберег и не украшение, а инструмент для молитвы, который помогает сосредоточиться и не сбиваться со счета.

В братской могиле находили и католические крестики. Нашли также один греко-католический медальон из Почаевской лавры. Когда его почистили, то увидели на нем буквы латиницей. Мы предполагаем, что его потом могли освятить уже в римо-католической традиции.

–​​​​​​​ У польской стороны были списки людей, которые могли находиться в этой братской могиле. То есть теперь будут установлены конкретные имена людей, которые там были похоронены?

– Да. Позже будет проведена генетическая экспертиза и, надеюсь, удастся установить имена лиц, которых мы нашли.

– Чем для польской стороны было важным проведение этих раскопок? Со стороны польских чиновников были заявления о том, что процесс прошел очень успешно.

– Да, поляки очень серьезно к этому относятся. Им важно, чтобы их предки были похоронены достойно. Похоронены по христианским канонам, а не были брошены в яму. Однозначно для польской стороны это положительная новость, что их предков перезахоронят. Также это важно и для украинской стороны.

Для украинцев и поляков тема Волынской трагедии долгое время была болезненным вопросом. По моему мнению, мы не должны замалчивать эти события. Скажем, те же воины УПА – они были и есть нашими героями, они носители украинской национальной идеи. Надо понимать, что тогда были очень жестокие времена, происходили разные трагические события. От этого наше отношение к движению УПА не изменится. Думаю, следует признать, что не все люди идеальны, и что в нашей истории был и такой эпизод.

Сам факт того, что проводятся подобные раскопки - это положительный момент и для украинской стороны, и для польской. Потому что чем больше замалчивать, тем больше любая история будет обрастать разного рода мифами. А мифы, как мы знаем, очень "хорошо" использует российская сторона.

То же самое – и в других случаях. Когда мы эксгумируем останки немцев, которые погибали на нашей территории во время Второй мировой – это делается ради памяти семей, ради истории. Никто не раздувает этот вопрос, чтобы ухудшить отношения с Германией. Просто нам всем надо признать такой факт истории, перезахоронить этих людей и двигаться дальше в наших взаимоотношениях.

Эти события произошли 80 лет назад, сейчас мы живем немного в другом мире. У нас с Польшей общий враг – это Россия. И нам стоит объединяться.

О раскопках и эксгумации жертв Волынской трагедии польская и украинская стороны договаривались в течение нескольких лет (фото: Getty Images)

Где похоронят жертв трагедии и проводят ли другие раскопки во время войны

– Этих людей похоронят в Украине? Их не будут перевозить в Польшу?

– Нет, перевезены они в Польшу не будут. Их перезахоронят там же, в Пужниках. По моему мнению, это логично, потому что те люди всю жизнь прожили там.

–​​​​​​​ Сколько подобных захоронений, как в в Пужниках, есть в целом на территории Украины? Есть ли дальнейшие планы таких работ дальше в других регионах, в других селах?

– Я точно цифру не назову. Но однозначно такие места есть, и их достаточно много. Это и Волынская область, и Ровенская область, и Тернопольская. Надеюсь, что в будущем будут соответствующие разрешения, и мы будем продолжать этим заниматься и в дальнейшем.

– Проводятся ли сейчас в Украине другие археологические раскопки во время военного положения? Или проводят только такие знаковые, как вот эти совместно с поляками?

– Сейчас даже во время военного положения археологические раскопки проводятся, как спасительные, так и плановые. Потому что работают университеты, там учатся студенты по профильным специальностям. Студентам надо проходить практику. Запрета на археологические исследования нет. Единственное требование – проводить их в относительно безопасных локациях.

Также у нас существует определенная проблема с кадрами, потому что многие профессиональные археологи воюют на фронте. Но археологическое дело продвигается. Надеюсь, наши коллеги вернутся после победы живыми и невредимыми.