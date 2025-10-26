ua en ru
Острая фаза на трех направлениях: что говорят в Нацгвардии о ситуации на фронте

Украина, Воскресенье 26 октября 2025 03:30
Острая фаза на трех направлениях: что говорят в Нацгвардии о ситуации на фронте Фото: глава Нацгвардии Александр Пивненко (t.me/Pivnenko_NGU)
Автор: Маловичко Юлия

На фронте сейчас заметно обострение ситуации на трех направлениях, но бойцы Нацгвардии продолжают стоять на позициях и осуществлять штурмовые действия.

Об этом заявил глава НГУ Александр Пивненко, передает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

Относительно обострения на фронте, речь идет о Купянском, Покровском и Лиманском направлениях.

"Мы сейчас находимся в острой фазе: Купянское, Покровское, Лиманское направления. Но скажу за военнослужащих Национальной гвардии - мы стоим на позициях, выполняем штурмовые действия". - заявил Пивненко.

По его словам, отдельные отряды спецназовцев сейчас работают на Покровском и Купянском направлениях, причем на последнем имеют успехи.

Также известно, что под Мирноградом украинские войска стабилизировали ситуацию и отбросили оккупантов, которые уже перешли в оборону.

В то же время Пивненко объяснил, что война не имеет никаких временных границ, поэтому временные промежутки в планировании есть, но они не всегда совпадают с реальностью. К тому же у врага ситуация аналогичная.

Глава НГУ также отметил, что россияне планировали до этого времени захватить Покровск, выйти на Краматорск и Славянск, однако им это не удалось благодаря действиям украинских военных.

Напомним, что по данным Генштаба, в течение последних суток, 25 октября, на фронте состоялось 158 боев. Более трети из них - на Покровском направлении.

Кроме того, оккупанты совершили 11 атак на Силы обороны Украины на Лиманском направлении, а на Купянском произошло 7 столкновений.

Как известно, россияне начали прибегать к новой тактике на войне. Больше о том, как враг пытается захватить украинские территории, читайте в материале РБК-Украина "Осеннее наступление России: чем отвечают ВСУ на новую тактику оккупантов на фронте".

