Острая фаза на трех направлениях: что говорят в Нацгвардии о ситуации на фронте
На фронте сейчас заметно обострение ситуации на трех направлениях, но бойцы Нацгвардии продолжают стоять на позициях и осуществлять штурмовые действия.
Об этом заявил глава НГУ Александр Пивненко, передает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.
Относительно обострения на фронте, речь идет о Купянском, Покровском и Лиманском направлениях.
"Мы сейчас находимся в острой фазе: Купянское, Покровское, Лиманское направления. Но скажу за военнослужащих Национальной гвардии - мы стоим на позициях, выполняем штурмовые действия". - заявил Пивненко.
По его словам, отдельные отряды спецназовцев сейчас работают на Покровском и Купянском направлениях, причем на последнем имеют успехи.
Также известно, что под Мирноградом украинские войска стабилизировали ситуацию и отбросили оккупантов, которые уже перешли в оборону.
В то же время Пивненко объяснил, что война не имеет никаких временных границ, поэтому временные промежутки в планировании есть, но они не всегда совпадают с реальностью. К тому же у врага ситуация аналогичная.
Глава НГУ также отметил, что россияне планировали до этого времени захватить Покровск, выйти на Краматорск и Славянск, однако им это не удалось благодаря действиям украинских военных.
Напомним, что по данным Генштаба, в течение последних суток, 25 октября, на фронте состоялось 158 боев. Более трети из них - на Покровском направлении.
Кроме того, оккупанты совершили 11 атак на Силы обороны Украины на Лиманском направлении, а на Купянском произошло 7 столкновений.
