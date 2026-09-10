"Мы выбрали Украину": сестры из Донецка рассказали в Нидерландах о жизни под давлением РФ

Сестры-близнецы 10 лет прожили в Донецке

Сестры Ольга и Алина – участницы пилотного проекта "Молодежь выбирает Украину". Для сестер этот визит стал продолжением их сложного, но сознательного пути.

Десять лет Оля и Алина жили в оккупированном Донецке, но сохраняли проукраинскую позицию. Девушки рассказывали, что из-за украинского акцента могли получать более низкие оценки, подвергаться унижениям и на них могли жаловаться учителя.

В то же время открыто говорить по-украински было опасно. Несмотря на это, Алина самостоятельно изучала язык и готовилась к поступлению в украинский вуз. В конце концов, сестры самостоятельно выехали из оккупированного Донецка в Киев, чтобы продолжить обучение в Украине.

"Я всегда понимала, что хочу получить профессию, развиваться и добиваться результатов в жизни. Но в оккупации я не видела для себя такого будущего. Поступать в российский вуз не хотела, потому что понимала, что это не даст мне возможности реализовать свои планы", – говорит 19-летняя Ольга.

Она добавила, что выбрала Украину, потому что именно здесь видит свое будущее.

"И очень благодарна Фонду за поддержку, которая помогает мне строить это будущее. Лишь вернувшись в Украину, я по-настоящему почувствовала, что такое свобода", – сказала девушка.

Ее сестра Алина добавляет, что проект "Молодежь выбирает Украину" помогает преодолевать последствия изоляции и как можно быстрее социализироваться:

"Для меня очень важно, что благодаря этому проекту я могу строить свое будущее и получать поддержку. Мы знакомимся с менторами, которые помогают нам реализовывать мечты. Я хочу стать архитектором и после победы помочь отстроить родной Донецк. Больно видеть, как город пришел в упадок за годы оккупации. Поэтому я хочу развиваться именно в Украине", - рассказала девушка.

Сестры-близнецы из оккупированного Донецка выступили в парламенте Нидерландов (фото: akhmetovfoundation.org)

Детали о визите в Нидерланды

Визит в Нидерланды является частью международной адвокации по поддержке и возвращению украинской молодежи. Кроме парламента Нидерландов, делегация Фонда Рината Ахметова и участницы проекта посетили Посольство Украины в Нидерландах.

Там они побеседовали о нуждах украинской молодежи. Генеральный директор Фонда Ксения Сухова также рассказала о проекте системной помощи защитникам Мариуполя и их семьям "Сердце Азовстали" и передала представителям посольства памятные браслеты.

По ее словам, Нидерланды важны для международной работы по Украине, ведь в Гааге расположены Международный суд ООН и Международный уголовный суд. Сотрудничество с международными учреждениями важно для обеспечения ответственности россии за преступления, совершенные в Украине.

"Вместе с государством мы нарабатываем понятный маршрут, который в будущем может стать протоколом поддержки молодежи, который возвращается с временно оккупированных территорий или после незаконной депортации. Нам важно дать четкий сигнал тем, кто сегодня остается на оккупированных территориях и задумывается: возвращаться ли в Украину или есть здесь для меня будущее", - подчеркнула Ксения Сухова.

Она добавила, что цель Фонда, чтобы каждый молодой человек знал – в Украине его ждут, здесь есть возможности для обучения, работы, развития и жизни, а государство и партнеры готовы помочь пройти этот путь.

"Шахтер" - партнер проекта

Стоит добавить, что ФК "Шахтер" стал партнером проекта "Молодежь выбирает Украину" и помогает представлять его на международной арене. Вместе с Ксенией Суховой Оля и Алина побывали на открытой предматчевой тренировке "Шахтера" в Эйндговене.

Сестры-близнецы из Донецка давно мечтали увидеть любимую команду вживую, и наконец их мечта сбылась.

Впереди их ждет самое важное: поддержка любимой команды непосредственно с трибун во время матча 1-го тура Лиги чемпионов УЕФА: ПСВ - "Шахтер".

В Нидерландах девушки посетили тренировку ФК "Шахтер" (фото: akhmetovfoundation.org)

Именно эта встреча станет первым матчем, в котором "горняки" выйдут на поле в форме с логотипом. Rinat Akhmetov Foundation. В течение матчей Лиги чемпионов этот логотип будет помогать знакомить международную аудиторию с историями участников проекта "Молодежь выбирает Украину".