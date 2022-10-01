"Мы в кольце". Оккупанты в панике прощаются с родными: перехват разговора

В очередном перехваченном разговоре российский оккупант, вероятно, находящийся в кольце, в панике прощается с женой.

"Мы в кольце, Люб. Нам п***а скоро... Я просто позвонил, чтобы попрощаться", - сказал солдат.

При этом заметно, что российский оккупант находится в паническом состоянии. Он рассказывает тайные данные жене и хочет, чтобы уже "что-то прилетело".

"Нас осталось вообще, из моей разведгруппы. Н***й я это говорил?! Мы еле пришли... Еле пришли. Дай я с тобой наговорюсь хотя бы две минуты. Мне уже п***ру на эту связь. Пусть пеленгуют. Пусть сюда прилетит", - говорит оккупант.