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"Мы в кольце". Оккупанты в панике прощаются с родными: перехват разговора

Фото: оккупанты в кольце звонят родным, чтобы попрощаться (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские солдаты подтверждают тяжелое положение армии РФ на некоторых направлениях. Оккупанты звонят родным, чтобы попрощаться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

В очередном перехваченном разговоре российский оккупант, вероятно, находящийся в кольце, в панике прощается с женой.

"Мы в кольце, Люб. Нам п***а скоро... Я просто позвонил, чтобы попрощаться", - сказал солдат.

При этом заметно, что российский оккупант находится в паническом состоянии. Он рассказывает тайные данные жене и хочет, чтобы уже "что-то прилетело".

"Нас осталось вообще, из моей разведгруппы. Н***й я это говорил?! Мы еле пришли... Еле пришли. Дай я с тобой наговорюсь хотя бы две минуты. Мне уже п***ру на эту связь. Пусть пеленгуют. Пусть сюда прилетит", - говорит оккупант.

Напомним, за минувшие сутки ВСУ уничтожили еще 530 оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла уже 59 610 своих военных.

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