Мы готовы купить: Зеленский поручил получить согласие США по Patriot для Украины

Patriot для Украины

Зенитные ракетные комплексы Patriot критически важны для Украины, поскольку именно они способны уничтожать российские баллистические ракеты. На сегодня страна в значительной степени зависит от поддержки США в вопросе поставки систем ПВО, способных противодействовать такой угрозе.

Как сообщал в начале апреля начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, сейчас только американские Patriot могут эффективно сбивать баллистические ракеты.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина готова закупить у США оружие и системы ПВО на сумму 30-50 миллиардов долларов. В частности, речь идет о приобретении десяти установок Patriot или получения лицензии на их производство.

По словам главы государства, на это предусмотрено до 15 миллиардов долларов, и закупленные системы должны обеспечить защиту крупнейших городов, где проживает больше всего людей.

Однако Трамп не спешит соглашаться с передачей Украине систем Patriot. А недавно он жестко ответил на заявление Зеленского относительно Patriot.

"О, я не знаю. Он всегда хочет покупать ракеты, знаете. Он против... Слушайте, когда вы начинаете войну, вы должны знать, что можете выиграть эту войну. Вы не начинаете войну против кого-то, кто в 20 раз больше вас, а потом надеетесь, что люди дадут вам какие-то ракеты", - заявил Трамп.

Таким образом Трамп фактически заявил, что это Украина начала войну.

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