Мы достигли первоначальных целей, - Остин об обеспечении ВСУ снарядами и танками

По словам Остина, параметры потенциальных операций и план по оказанию помощи Украине разрабатывался в течение нескольких месяцев. Уже в начале были разработаны виды помощи, которые должны были предоставляться нашим воинам.

"Фактически, мы стали на путь обеспечения Украине мощного военного потенциала, предоставляя Breadly, Stryker, другое оборудование и фактически на протяжении всего времени мы предоставляли амуницию для того, чтобы украинцы были успешны на поле боя. Фактически можно сказать, что работа была сверхсложная, однако мы достигли наших первичных целей - предоставить самое необходимое", - добавил глава Пентагона.

Как отметил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли, передача танков Abrams нашим воинам изменит ситуацию на поле боя.

"Относительно Abrams. Я думаю, что Abrams являются самыми современными танками на сегодня. Как только они будут задействованы в боях, мы увидим, как изменится ситуация. Никто еще не учил танкистов, как управлять этой техникой, поэтому для нас это является приоритетом - научить достаточное количество бригад танкистов", - отметил Милли.