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Мы достигли первоначальных целей, - Остин об обеспечении ВСУ снарядами и танками

Фото: Ллойд Остин, министр обороны США (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Соединенные Штаты Америки понимают, какова боевая динамика на фронте Украины и понимают потребности наших воинов. Первичные цели по предоставлению ВСУ неотложной военной помощи были достигнуты.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова главы Пентагона Ллойда Остина во время пресс-конференции в рамках итога встречи "Рамштайн".

По словам Остина, параметры потенциальных операций и план по оказанию помощи Украине разрабатывался в течение нескольких месяцев. Уже в начале были разработаны виды помощи, которые должны были предоставляться нашим воинам.

"Фактически, мы стали на путь обеспечения Украине мощного военного потенциала, предоставляя Breadly, Stryker, другое оборудование и фактически на протяжении всего времени мы предоставляли амуницию для того, чтобы украинцы были успешны на поле боя. Фактически можно сказать, что работа была сверхсложная, однако мы достигли наших первичных целей - предоставить самое необходимое", - добавил глава Пентагона.

Как отметил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли, передача танков Abrams нашим воинам изменит ситуацию на поле боя.

"Относительно Abrams. Я думаю, что Abrams являются самыми современными танками на сегодня. Как только они будут задействованы в боях, мы увидим, как изменится ситуация. Никто еще не учил танкистов, как управлять этой техникой, поэтому для нас это является приоритетом - научить достаточное количество бригад танкистов", - отметил Милли.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что сегодня в Германии прошла очередная встреча в формате "Рамштайн". Агентство раскрывает все подробности заседания.

Согласно данным Associated Press, США планируют уже в ближайшие недели начать обучение украинских бойцов на танках Abrams.

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Война в УкраинеВстреча Рамштайн