Мы достаточно быстро приближаемся к глобальной войне, - Буданов

"Это моя субъективная оценка: по совокупности географии мы видим несколько конфликтов, которые, на первый взгляд, кажутся региональными, кроме Украины, но они все связаны между собой одними и теми же странами, которые вовлечены в эти процессы", - сказал Буданов, отвечая на вопрос, стоим ли мы на пороге Третьей мировой войны.

По мнению руководителя ГУР, "все же мы достаточно быстро приближаемся к глобальной войне".

Вторжение боевиков ХАМАС в Израиль

Напомним, боевики ХАМАС 7 октября атаковали Израиль со стороны сектора Газа. Они захватили заложников, убили несколько сот гражданских и взяли под контроль некоторые военные объекты. Уже к вечеру израильская армия вернула себе контроль над большей частью территорий.

После Израиль объявил о "состоянии войны" и начале контртеррористической операции "Железные мечи". В первые два дня после начала войны ЦАХАЛ поразил тысячи целей в Секторе Газы. Но командование израильской армии подчеркивает, что это было только начало, поскольку ЦАХАЛ намерен уничтожить ХАМАС.

Больше о причинах конфликта в Израиле читайте в материале РБК-Украина.