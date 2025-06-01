Ямы на дороге: как проехать быстро и без потерь для авто

Самое большое коварство выбоин на асфальте в том, что на улицах с большим потоком транспорта они появляются будто ниоткуда и прогрессируют буквально почасово.

И вот на участке, где еще вчера все было гладко, сегодня прямо перед вашим капотом появляется некрасивая яма. Можно ли сделать что-то в последний момент и за те полторы-две секунды спасти подвеску, шину и колесный диск?

Вдруг яма перед капотом: что успеваем за 2 секунды

Важным аспектом мастерства водителя является способность мгновенно и правильно реагировать на непредвиденные ситуации. Поэтому если на скорости 50 км/ч и в двадцати метрах впереди внезапно появляется глубокая яма с неровными краями, необходимо действовать без промедлений.

Понятно, что в такой ситуации времени на анализ ситуации почти нет, но опытный водитель должен довести свои действия до автоматизма.

Не делайте этого, когда впереди яма

Во многих случаях именно действия водителя становятся причиной серьезных повреждений колеса или автомобиля. Однако, если правильно среагировать, последствия могут ограничиться лишь полным срабатыванием подвески - до удара в ограничительные буферы.

Не тормозите непосредственно перед выбоиной. При торможении автомобиль наклоняется вперед, нагружая передние колеса. Лучше, чтобы машина въезжала в яму с разгруженной подвеской, поэтому за несколько метров до препятствия следует отпустить тормоза - даже если это противоречит интуитивному желанию затормозить.

Не маневрируйте резко. Если вы не уверены, что рядом нет других машин и дорожное покрытие не скользкое, лучше воздержаться от резких маневров. Даже большая яма не является оправданием для хаотичной смены полосы движения без сигнала, потому что это может привести к аварии.

Не входите в яму с повернутым рулем. Если переднее колесо попадет в углубление при попытке объехать яму, последствия будут более серьезными, чем при прямом наезде.

Не ездите с низким давлением в шинах. Если вам приходится постоянно ездить по дорогам с выбоинами, поддерживайте давление на 0,2-0,3 атм выше обычного. Это уменьшит риск повреждения покрышки об острые края асфальта.

Эти рекомендации особенно актуальны для городских условий, где движение осуществляется на относительно небольших скоростях - до 50-70 км/ч. А вообще при движении в плотном потоке транспорта стоит помнить о возможных выбоинах как о еще одной опасности.

Если поймал яму на скорости

Внезапная яма на скоростной дороге - еще одно испытание для водителя. Эксперты по экстремальному вождению не советуют пытаться резко уклоняться от препятствия, ведь без должного опыта можно потерять контроль над автомобилем. Это опасно не только зимой, хотя на мокрой, скользкой дороге риск действительно усиливается.

Торможение на большой скорости требует осторожности, особенно если автомобиль не оборудован электронными системами стабилизации. Интересно, что небольшие выбоины, примерно 20-30 см протяженностью, при скорости более 80 км/ч машина фактически перелетает, поскольку подвеска не успевает отреагировать на неровность.

В таких случаях резкое торможение может быть излишним, хотя конкретный подход зависит от массы авто и его конструктивных особенностей.

Также следует помнить, что после проезда через глубокую яму на высокой скорости автомобиль может изменить траекторию движения. Поэтому важно крепко держать руль и быть готовым быстро скорректировать направление.

Вывод

Следует осознавать, что влететь в выбоину - это еще не худшее из того, что может случиться на дороге. Ведь есть, например, такие ужасные вещи как лобовое столкновение на встречной полосе, многократное вращение через крышу или контакт с фонарным столбом на обочине.

Поэтому увидев неожиданно огромную яму перед капотом, надо быстро оценить ситуацию и если нет гарантии, что те или иные действия рулем и педалями не ухудшат ситуацию, лучше продолжить движение в положении "как есть". В конце концов, ремонт подвески будет всегда дешевле, чем рихтовка кузова или лечение.