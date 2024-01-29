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Мы слышим хорошие сигналы, - Ландсбергис о европейской помощи Украине

Фото: министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова, Милан Лелич

В настоящее время есть хорошие сигналы от Европейского союза относительно финансовой помощи Украине в размере 50 млрд евро.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Литовский министр надеется, что все проблемы западной финансовой помощи Украине будут решены на саммите ЕС 1 февраля.

"Мы слышим хорошие сигналы. Вы знаете, что некоторые вето снимаются и заключаются новые соглашения. Что это значит? Украина действительно имеет чрезвычайно дееспособную внешнюю дипломатическую систему. Куда бы я ни ездил, ваши люди настоящие профессионалы, они делают огромную работу. , что этого можно ожидать. Но, как и раньше, давайте подержим шампанское в холодильнике, пока все действительно не будет сделано и подписано. Тогда мы сможем открыть шампанское", - сказал Ландсбергис.

Отвечая на вопрос, сможет ли Европа самостоятельно без США предоставить Украине достаточную финансовую и военную помощь, он отметил, что это в интересах европейских стран.

"Я надеюсь, что ради Европы Европа сделает все, что может. Это в наших интересах", - подчеркнул глава МИД Литвы.

Февральский саммит ЕС и помощь Украине

1 февраля в Брюсселе пройдет саммит Европейского совета. Украина рассчитывает, что там будет принято положительное решение о выделении финансовой поддержки в размере 50 млрд евро по программе Ukraine Facility.

Напомним, что помощь Украине блокирует венгерский премьер Виктор Орбан. Однако недавно в ЕС намекнули, что получили положительный сигнал от Венгрии по пакету помощи для Украины.

По данным Bloomberg, Венгрия также передумала блокировать создание военного фонда ЕС на 5,4 млрд евро для Украины.

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