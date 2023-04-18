"Мы в Бахмуте до последнего". Как работает аэроразведка на границе войны и мира

Утро начинается в 5 часов. Вместе с аэроразведчиками направляемся под Бахмут. Их задача на сегодняшний день – поиск техники и личного состава врага. В принципе, как всегда.

Экипаж, состоящий из трех бойцов, едет в сторону города, который сегодня называют адом на земле. С лета за Бахмут продолжаются тяжелые бои. Главная задача украинского войска – удержать оборону и не пустить врага дальше. Цена ежедневно повышается, списки потерь в этом направлении только увеличиваются.

По дороге бойцы обсуждают последние новости. Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз заявил, что сейчас основное внимание боям именно на этом направлении.

– Сегодня должен быть штурм, – говорит боец Петр, старший в этом экипаже.

– Вчера же наши взяли 500 метров, слышал? – поддерживает другой военный.

Разговоры о штурме не такие веселые и позитивные, как в лентах соцсетей. Здесь знают цену "походам", после которых некоторые бойцы возвращаются "на щите" или их родные начинают писать посты с просьбой помочь найти близкого человека.

Петр листает Инстаграм, в котором увидел видео, как юрист защищает права парня, получившего повестку в армию. Остальные военные отреагировали на это молчанием. Двое из них начали военный путь с 24 февраля, старший экипажа – еще с 2014 года. Они тоже хотели бы остаться дома с родными, но сейчас, покоряя донбасские поля, едут в направлении горячих боевых действий, чтобы отбросить врага.

По дороге мы видим танки и бронетранспортеры. Возвращаются грязные и избитые, не все на своем ходу. Им навстречу грохочет "свежая" техника, которая станет в бахмутскую оборону.

– Хороший сегодня восход солнца, – поворачиваем голову к небу.

– Восточный восход солнца, – улыбаются ребята.

Каждый род войск в украинской армии играет важную роль. Разведка – это глаза этой войны. Бойцы часто акцентируют внимание на дронах и артиллерии, формирующих ход боевых действий. Кроме обнаружения местонахождение врага, аэроразведка также занимается прикрытием украинских бойцов, которые идут в наступление или наоборот отходят.

Сегодня задача этого экипажа: разведать, откуда враг бьет по украинским позициям и навести на них нашу артиллерию. Для этого подъезжаем поближе к линии фронта. Обычный блиндаж, скрытый между деревьями. Внутри стоит большой стол, буржуйка и места, где можно прилечь.

Ребята достают Mavic и начинают мониторить ситуацию в населенных пунктах Озеряновка и Дылеевка. Пульт коптера подключен к планшету, транслирующему ситуацию на этом направлении в "живом режиме". Когда россияне приходят на украинские земли, города и села начинают исчезать. Вражеские огневые удары уничтожают все вокруг. Так и эти населенные пункты, находящиеся возле Бахмута.

Видны позиции россиян на временно оккупированной территории. Они живут в последствиях своего "освобождения": ни одного уцелевшего здания, только подвалы кое-где и блиндажи, куда и направляются российские солдаты, когда видят украинские коптеры.

– Даю координаты, – отправляет запрос артиллерии один из аэразведчиков.

– Принимаю, – отвечают.

Стрелять сразу не получается, нужно немного времени, чтобы артиллеристы прицелились. Стоим, ждем.

– Задержка. Техническая неполадка, – слышим от них.

– Так они же сейчас скроются, – говорит немного взволнованный Петр.

Ребята тем временем контролируют, где сейчас россияне, уже начинающие подозревать, что "происходит что-то не то". Тем временем артиллерия запускает снаряд.

– Первый всегда не точен, – объясняет военный.

Все потому, что первый – простреливаемый и редко попадает в цель. Он более технический. Так бойцы учитывают погоду и состояние техники для последующего более точного удара. Как и в этот раз. Второй выстрел попал куда следует. Враг уничтожен или тяжело ранен. Ребята радуются, что успешно выполнили задачу.

Следующие часы пребывания в блиндаже бойцы контролируют ситуацию на своем отрезке территории и повторяют схему поиск-координаты-артиллерия. В экипаже три человека, чтобы один следил за экраном, а другие – "летали", сменяя друг друга почасово. Сегодня вражеские дроны не сильно активны по отношению к нашим экипажам, но они так же ищут позиции украинских бойцов.

Тем временем смотрим через экран, как российский "Град" налетает на дома в соседнем населенном пункте. Их не интересует, есть ли там люди, и что чья-то жизнь могла только погаснуть как свеча. Россияне продолжают тратить колоссальные силы на взятие Бахмута, который выглядит сирийским Алеппо или украинским Мариуполем после бомбардировки.

В течение последних месяцев это направление считается самым горячим. От вагнеровцев – к десантуре: россияне продолжают бросать сюда "элиту" своей армии. Взять Бахмут стало принципом для врага, так же, как для ВСУ – удержать оборону.

– Ситуация очень сложная. Дороги через Хромовое и Константиновку сильно простреливаются врагом. Плюс в том, что это город и много построек, поэтому нашим лучше держать позиции. Продолжаются бои за вокзал. Они то подходят, то отходят, но ситуация постоянно меняется, – рассказал один из разведчиков по этому направлению.

Согласно данным карты DeepState, большая часть города находится под контролем Российской Федерации. Российские "военкоры" сообщали, что взято под контроль 80% населенного пункта, включая все центральные админздания. Но западные аналитики не обнаружили этим заявлениям визуального подтверждения.

Институт изучения войны считает, что оккупировано не менее 76,5% территории Бахмута. Представитель восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Черевой также опроверг информацию о 80% оккупированного города, но и не назвал точную цифру.

Мы же с аэророзидкой в прямом режиме видим, как пылающая волна войны сметает на своем пути целые отрезки цивилизации. Они это видят каждый день с высоты птичьего полета, пехота – смотрит врагу прямо в глаза, а артиллерия – прикрывает всем спины.

Несмотря на хаотичное движение, этот организм работает для сохранения украинской территории. Когда поднимаем вопрос о том, почему Бахмут продолжают удерживать, в ответ получаем от бойцов, что нужно держаться за каждый город.

– Оборонять тяжело, но наступать – еще труднее. И цена за это еще выше. Поэтому нужно до последнего держаться за Бахмут, - говорит разведчик, собирая свою аэротехнику.

На сегодняшний день задачи выполнены, солнце спряталось за горизонт. Садясь в авто, ребята включают трек "Kalush – Домой". Все молчат, уставшие возвращаются на базу. И только периодически улыбаются и машут побратимам, которые несутся на технике в сторону апокалиптического города.