"Мы не Amazon". Министр обороны Британии грубо ответил на критику Зеленского

Страны Запада не являются онлайн-магазином Amazon и не могут передать Украине все необходимое оружие из своих запасов.
Об этом заявил министр обороны Британии Бен Уоллес, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Уоллеса задела критика президента Украины Владимира Зеленского после того, как страны НАТО отказались приглашать нашу страну в Альянс.
"Хотим мы того или нет, но люди хотят видеть хоть немного благодарности… Иногда вы просите страны отказаться от своих собственных запасов (оружия - ред.). Иногда приходится убеждать законодателей на Капитолийском холме в Америке”, - добавил он.
Чиновник напомнил, что ездил в прошлом году в Украину, где ему предоставили список необходимого для нашей страны оружия.
"Вы знаете, мы не Amazon. Я сказал им об этом в прошлом году, когда я проехал 11 часов, чтобы мне дали список", - добавил Уоллес.
По словам главы Минобороны, он понимает, что Зеленский "говорит со своей публикой". Уоллес добавил, что итоговый документ саммита НАТО в Вильнюсе является хорошим для Украины.
Напомним, вчера, 11 июля, в Вильнюсе стартовал саммит НАТО. Украина ожидала получить приглашение в Альянс от союзников, но этого так и не произошло. Вместо этого страны НАТО согласились пригласить Украину только при выполнении ряда условий.
На фоне такого решения президент Владимир Зеленский выступил с резкой критикой. Он заявил, что беспрецедентно и абсурдно, когда страны НАТО не предоставили Украине никаких временных рамок для приглашения и членства в Альянсе.
По его словам, это показало, что у союзников нет готовности даже пригласить Украину в НАТО.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.