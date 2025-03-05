На грани допустимого. Как Украина прошла зиму с минимальным запасом газа

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До официального завершения отопительного сезона в Украине осталось около месяца, но уже сейчас можно говорить, что ОЗП страна пройдет без острых проблем с газом. В февральский пик холодов дефицита газа не возникло, отключений электроэнергии для населения не было. Ограничения применялись в конце февраля и продолжились в марте лишь для промышленности и бизнеса.

В марте существенного снижения температуры не ожидается. По прогнозам синоптиков, небольшое похолодание может быть только в конце месяца. "Уже можно сказать, что отопительный сезон мы прошли и газа хватит всем", - сказал изданию собеседник в правительстве.

Почему могли быть проблемы с газом

В нынешний отопительный сезон Украина вошла с 7,7 млрд кубометрами активного газа, который можно использовать, и 4,7 млрд кубометров "буферного" – это минимальный неприкасаемый запас. В сумме это на 0,8 млрд кубометров меньше, чем планировали. Зимой для отопления и производства электроэнергии прежде всего используют газ текущей добычи. Дополнительно - поднимают из хранилищ и импортируют.

В феврале после атак россиян на газовую инфраструктуру, объем добычи сократился на 40% и сейчас он постепенно восстанавливается. Для обеспечения потребностей на фоне усиления холодов увеличился отбор газа в хранилищах. Пик пришёлся на 2 февраля - тогда из хранилищ было поднято 76 млн кубометров, при том, что в январе из ПХГ ежесуточно поднимали 40-60 млн кубометров.

За месяц запасы активного газа сократились более чем вдвое. На 1 марта в ПХГ его осталось 1,5 млрд, при том, что 1 февраля было 3,35 млрд кубометров. Уровень заполненности хранилищ с 11,19% сократился до 5,19%. На 3 марта было уже 4,89%, что составляет 1,46 млрд кубометров.

Темпы отбора газа из ПХГ в феврале действительно большие, но их показатель сопоставим с другими зимними месяцами, считает аналитик консалтинговой компании ExPro Consulting Михаил Свищо. “По моим подсчетам, в феврале из хранилищ было отобрано 1,8 млрд куб. К примеру, в январе отбор составил 1,5 млрд куб м, в декабре – 1,8 млрд куб м.”, - заявил он в комментарии РБК-Украина.

По оценке Свищо, из-за похолодания потребление газа выросло более чем на 25% по сравнению с февралем прошлого года. “Для покрытия этих потребностей выросли объемы отбора газа из хранилищ, потому что добыча газа была заметно ниже, чем в предыдущие месяцы. И именно из-за увеличенного потребления и потери добычи пришлось дополнительно привлекать импорт газа в феврале (500 млн куб. м)”, - отметил эксперт.

Оставшихся объемов, считает он, будет достаточно для завершения нынешнего отопительного сезона. “Уже с начала марта объемы отбора снижаются – до 45 млн куб м в сутки. Думаю, постепенно отбор будет сокращаться и к началу февраля в хранилищах будет 0,5 млрд куб м активного газа”, - отметил Свищо.

Но если бы не импорт, то в хранилищах уже бы не осталось активного газа. Украине пришлось бы использовать “буферный”, а такого в истории Украины еще не было. “Очень сложно сказать, насколько рискованно было бы использовать “буферный” газ. У нас никогда такой ситуации не было - этот газ всегда был как неприкасаемый запас”, - сказал собеседник издания имеющий опыт работы в системе газоснабжения.

Импорт сейчас действительно спасает ситуацию и позволяет снизить темпы отбора газа.

В последнюю декаду февраля закупка газа в ЕС увеличилась до 60% - импорт составлял 22,14 - 26,38 млн кубометров в сутки. С 1 марта, когда началось потепление, импорт сократился до 15,4 млн кубометров и последние дни держится на таком же уровне.

Темпы отбора газа тоже сократились - если 12 февраля из ПХГ подняли более 76 млн кубометров, то с 1 марта постепенно отбор снизился до 45 млн.

Оставшегося в ПХГ газа , считает Свищо, хватит для завершения нынешнего отопительного сезона. “Думаю, постепенно отбор будет сокращаться и к началу апреля в хранилищах останется 0,5 млрд куб м активного газа”, - отметил Свищо. Фактически это будет исторический минимум запасов активного газа, который остается на так называемый “переходный период” на следующий отопительный сезон.

Где брать газ и сколько его нужно Украине

Из-за малых остатков газа, его импорт будет идти непрерывно. Обычно импорт начинали летом, когда мировой спрос на газ снижался и цена падала. “Сейчас импорт идет и он будет продолжаться и после завершения отопительного сезона. Газ будет закачиваться в ПХГ”, - сказал изданию собеседник, знакомый с подготовкой стратегии импорта газа.

Ранее министр энергетики Герман Галущенко говорил, что в течение года Украине нужно будет импортировать 1 млрд кубометров. Но по последним данным, объем необходимого импорта может быть в разы больше - многое зависит от обстрелов объектов газодобычи. “Нам нужно будет импортировать больше 3 млрд кубометров. Лучше пусть его будет больше”, - сказал собеседник.

Снижение цен газа в Европе летом текущего года не ожидается. В хранилищах ЕС запасы газа тоже минимальные за последние несколько лет. Они уже меньше 40%, сообщает Reuters. Спрос не газ будет расти, соответственно, летом он сильно не подешевеет. Кроме того, в 3 и 4 квартале цена газа снова пойдет в рост.

Но у Украины нет денег на импорт - их приходится искать у доноров. Норвегия пообещала выделить 380 млн евро на закупку газа и восстановление электросетей. Но этого недостаточно.

Новая схема обеспечения газом Украины, Венгрии, Словакии и Молдовы

По информации РБК-Украина, в ЕС сейчас рассматривается механизм который, позволит решить вопрос обеспечения газом не только Украины, и других стран. Прежде всего, речь идет о Венгрии, Словакии и Молдове. В этих странах расходы на закупку газа увеличились после прекращения его транзита через Украину с 1 января 2025 года. Газ они сейчас получают транзитом через несколько стран, в частности, через Болгарию, Румынию.Транспортные расходы на доставку довольно высокие.

В Еврокомиссии сейчас рассматривают вариант закачки газа в хранилища Украины с тем, чтоб потом его можно было использовать в этих 4-х странах, включая Украину. По информации источников издания, речь идет о 10 млрд кубометрах, 1 млрд из которых может быть для потребностей Молдовы, остальной объем может быть распределен между Украиной, Словакией и Венгрией. Это может быть любой газ, в том числе и американский LNG. Стоит напомнить, что в 2022 и в 2023 году в ЕС уже обсуждали возможность централизованной закупку газа, чтоб снизить зависимость от российских энергоносителей.

Оплачивать газа в таком случае Украина сможет за счет средств программы Ukraine Facility. Этот вариант прорабатывается.

Параллельно обсуждается возможность снижения тарифов на транзит в некоторых странах ЕС, через который газ идет в Венгрию и Словакию.

“В Европе очень в этом заинтересованы - такая схема снимет много вопросов которые Еврокомиссии задают словаки по поводу увеличения стоимости газа после прекращения транзита через Украину”, - сказал собеседник издания, знакомый с обсуждением вопроса.

При этом, по информации издания, в контексте подготовки решения о новой схеме обеспечения газом, Украина может рассмотреть вопрос о снижении своих тарифов, в частности на вход/выход газа в ГТС и на его хранение.

Что касается безопасности хранения газа в украинских ПХГ, которые периодически подвергаются обстрелам, то есть мнение, что если газ в них будет храниться для Венгрии и Словакии, риски атак на ПХГ снизятся.

Директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко считает идею с закачкой газа в ПХГ Украины интересной и полезной, но мало реалистичной. Он сомневается, что Венгрия и Словакия в итоге согласятся на такой вариант, если не получат согласия от России. “Я думаю они продолжат настаивать на возобновлении транзита через Украину российского газа. Если Кремль им не позволит, то они не согласятся ни на какой другой вариант”, - отметил он в комментарии РБК-Украина.

В любом случае, главной задачей для Украины после отопительного периода будет подготовка к следующей зиме. Для этого придется искать средства на импорт. В этом контексте радует то, что в правительстве есть понимание необходимости запастись газом впрок, чтоб следующей зимой не доводить ситуацию до крайности.