Міжнародний суд ООН оголошує рішення про юрисдикції у справі "Україна проти Росії"

Міжнародний суд ООН на відкритому судовому засіданні, яке сьогодні проходить в Гаазі, почав оголошення рішення з питань юрисдикції у справі "Україна проти Росії". Про це повідомляє РБК-Україна.

Відзначимо, що якщо аргументи України визнають переконливими, то суд у Гаазі зможе перейти до розгляду справи по суті.

Українську делегацію очолює заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції, агент України у справі "Україна проти Росії" Олена Зеркаль.

Також у справі Україні допомагають юридичні радники Марні Чик і Джонатан Гимблет з міжнародної юридичної компанії Covington & Burling LLP.

Нагадаємо, Україна звинувачує Російську Федерацію в постачаннях зброї на окупований Донбас, обстрілі житлових районів Маріуполя та Краматорська, знищення пасажирського автобуса в районі Волновахи, а також дискримінації української та кримськотатарської громад в окупованому Криму. Росія в цьому процесі оскаржує юрисдикцію Міжнародного суду ООН.

Поданий українською стороною меморандум щодо Росії містить факти і докази, на яких ґрунтується позов у справі "Україна проти Росії". Передбачається, що розгляд триватиме кілька років.