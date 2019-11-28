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Міжнародний інститут стратегічних досліджень вибачився за російський Севастополь

Новини » Політика     28.11.2019 - 17:18
Міжнародний інститут стратегічних досліджень вибачився за російський Севастополь
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В інституті стверджують, що підпис був випадковим

Міжнародний інститут стратегічних досліджень (IISS) вибачився за те, що в останньому випуску журнала Survival вказав Севастополь як частину Російської Федерації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку IISS в Twitter.

Так, в інституті заявили, що підпис окупованого Севастополя як частини Росії є випадковим, тому IISS просить вибачення за даний інцидент. В інституті наголосили, що помилкове написання не є позицією IISS щодо незаконності анексії Криму Росією.

"Текст в мережі Інтернет буде виправлений, а також виправлення з'явиться в наступному друкованому випуску журнала Survival", - йдеться в заяві IISS.

Міжнародний інститут стратегічних досліджень вибачився за російський Севастополь

Нагадаємо, Міжнародний інститут стратегічних досліджень в останньому випуску журналу Survival назвав анексований Севастополь у Криму територією Росії. В українському посольстві в Британії відразу відреагували на інцидент та висловили розчарування, а також нагадали, що Севастополь був окупований Росією в 2014 році.

Крім того, раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що в мобільному додатку "Погода" американська компанія Apple на території Росії почала показувати Крим і Севастополь російською територією. Глава МЗС України Вадим Пристайко розкритикував Apple за цю.дію. Він порадив Apple уявити, що її розробки "вкрав найлютіший ворог".

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