Міжнародний день рідної мови сьогодні проведуть на захист мов корінних народів

У світі 21 лютого відзначають Міжнародний день рідної мови
У світі сьогодні, 21 лютого, відзначають Міжнародний день рідної мови. Цьогорічна тема: "Мови корінних народів важливі для сталого розвитку, побудови миру і примирення", повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ЮНЕСКО.
Згідно з даними ЮНЕСКО, 40% людей у всьому світі не мають доступу до освіти мовою, якою вони спілкуються чи яку розуміють.
Близько 370 мільйонів людей є представниками корінних народів і їхні мови складають більшість з приблизно 7 тисяч живих мов на Землі, кажуть в ЮНЕСКО.
РБК-Украъна писало, що найближчим часом Верховна рада може розглянути новий законопроект про право національних меншин на освіту рідними мовами.
У 2017 році Венеціанська комісія рекомендувала продовжити перехідний період для імплементації "мовної статті" закону про освіту.
Додамо, президент Петро Порошенко заявляв, що мовна стаття освітньої реформи повністю відповідає європейським практикам.