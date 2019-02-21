Міжнародний день рідної мови сьогодні проведуть на захист мов корінних народів

Ілюстративне фото (УНІАН)

У світі 21 лютого відзначають Міжнародний день рідної мови

У світі сьогодні, 21 лютого, відзначають Міжнародний день рідної мови. Цьогорічна тема: "Мови корінних народів важливі для сталого розвитку, побудови миру і примирення", повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ЮНЕСКО.

Згідно з даними ЮНЕСКО, 40% людей у всьому світі не мають доступу до освіти мовою, якою вони спілкуються чи яку розуміють.

Близько 370 мільйонів людей є представниками корінних народів і їхні мови складають більшість з приблизно 7 тисяч живих мов на Землі, кажуть в ЮНЕСКО.

РБК-Украъна писало, що найближчим часом Верховна рада може розглянути новий законопроект про право національних меншин на освіту рідними мовами.

У 2017 році Венеціанська комісія рекомендувала продовжити перехідний період для імплементації "мовної статті" закону про освіту.

Додамо, президент Петро Порошенко заявляв, що мовна стаття освітньої реформи повністю відповідає європейським практикам.