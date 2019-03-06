14 лютого, відомий у світі не лише як День святого Валентина, День комп'ютерника, а й як Міжнародний день дарування книг - який відзначається з 2012 року.

Напередодні цього свята книжковий фонд Полтавської обласної універсальної наукової бібліотеки імені І.П. Котляревського поповнився науковим підручником "Архітектурне проектування та реконструкція православних храмів", автор: архітектор, доктор архітектури, професор Олег Слєпцов. Видання стало можливим за фінансової підтримки Благодійного фонду імені Хідірян Оганеса Місаковіча.

Книга присвячена технології проектування православного храму: від історії, традиції і канону - до творчого задуму і втілення. Широко представлений авторський досвід проектування православної церкви, в якому відображено творче кредо архітектора Олега Слєпцова. Книга розкриває нюанси і особливості цього непростого виду проектування і стала корисною не тільки для студентів архітектурних вузів і слухачів духовних навчальних закладів, а також для зодчих, які бажають присвятити себе справі духовного відродження України. Причина такого бурхливого обговорення книги в тому, що архітектор Олег Слєпцов не тільки декларує свої творчі та професійні концепції, а й вчить проектування сакральних будівель і споруд на основі власного багатого досвіду - більше 70 запроектованих і побудованих церков і храмових комплексів.

Участь Благодійного Фонду імені Хідірян Оганеса Місаковіча в виданні підручника не просто так. Це обумовлено тим, що одне із завдань благодійної організації - духовно-моральне виховання дітей, студентів, підтримка особистостей, які роблять внесок у розвиток церковного будівництва, відтворення пам'яток історії та культури, а також намагання передати свої знання молодому поколінню.

Засновник Благодійного Фонду імені Хідірян Оганеса Місаковіча, Хідірян Мисак Оганесович впевнений, що такі книги, як «Архітектурне проектування и реконструкція православних храмів» зароджують у молодого покоління любов до духовного, допомагають глибше зрозуміти сакральну архітектуру. За допомогою Фонду книга передана в багато бібліотеки України, а також до навчальних закладів архітектурно-будівельного профілю в Україні.