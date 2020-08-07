Тютюнові компанії подають в міжнародний арбітраж, - EBA

Міжнародні компанії-виробники тютюнових виробів вважають необґрунтованим накладення Антимонопольним комітетом України штрафних санкцій за нібито антиконкурентні узгоджені дії міжнародних компаній, тому будуть захищати свої права у міжнародному арбітражі.

Про це йдеться в заяві Європейської бізнес асоціації на офіційному сайті.

Зокрема, асоціація нагадує, що "монополізація ринку дистрибуції сигарет відбулася з відома Антимонопольного комітету України, який у свій час надав відповідні дозволи на концентрацію на ринку дистрибуції сигарет".

На сьогодні компанії-члени Європейської бізнес асоціації оскаржують це рішення АМКУ в судовому порядку. Проте, як наголошується в заяві ЕВА, компанії не отримали повною мірою доступ до доказів, на яких ґрунтуються звинувачення АМКУ.

"Крім того, під час судового процесу аргументів представників тютюнових компаній не приділялося достатньої уваги, судом були проігноровані надані компаніями незалежні економічні аналізи та оцінки авторитетних міжнародних консультантів у сфері економіки і конкуренції, висновки провідних українських експертів, а також визнаних правників-науковців у сфері антимонопольного регулювання та права ЄС, які одноголосно підтримали правову позицію компаній і визнали неправомірними звинувачення АМКУ", - додають в ЕВА.

За їх словами, через неможливість належним чином захистити свої права в Україні дві групи міжнародних тютюнових компаній вже подали Україні повідомлення про захист своїх прав як іноземних інвесторів шляхом міжнародного арбітражу.

"Ще дві компанії розглядають можливість подати такі повідомлення найближчим часом", - відзначили в асоціації.

Відповідно, тепер ці справи будуть розглядати міжнародні органи з вирішення інвестиційних спорів, а стороною спору буде вже не АМКУ, а держава Україна.

"Це приверне велику увагу міжнародного співтовариства, самі справи отримають значний розголос в глобальних медіа і стануть знаковими для інших потенційних інвесторів, що матиме вкрай негативні наслідки для інвестиційного клімату України", - прогнозують в EBA.

Європейська бізнес асоціація закликає уряд відреагувати належним чином на ініційовані міжнародними інвесторами із США, Великобританії, Швейцарії та Нідерландів повідомлення про інвестиційному спорі з державою Україна щодо рішення АМКУ та неупереджено підійти до розгляду цього питання з дотриманням українського законодавства і міжнародних договорів

"Сподіваємося, що справу буде вирішено зі збереженням ділових відносин між стратегічними інвесторами та державою і без істотних втрат для інвестиційного клімату України", - підсумували в заяві.

Нагадаємо, раніше Європейська бізнес асоціація вже висловлювала стурбованість ситуацією, з якою зіткнулися зараз міжнародні виробники тютюнових виробів.

Зокрема, у ЕВА зазначили, що дії Антимонопольного комітету можуть суперечити ст. 255 Угоди про Асоціацію між Україною і Євросоюзом, згідно з яким Україна зобов'язана застосовувати законодавство про конкуренцію в прозорий спосіб і поважати принципи процесуальної справедливості і права на захист.