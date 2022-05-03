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Міжнародні резерви України скоротилися за місяць ще на 1,5 млрд доларів, - голова НБУ

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Україна, Вівторок 03 травня 2022 13:11
Міжнародні резерви України скоротилися за місяць ще на 1,5 млрд доларів, - голова НБУ Фото: міжнародні резерви України впали за квітень на 1,5 млрд доларів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Міжнародні резерви України протягом квітня скоротилися на 1,5 млрд доларів. Однак завдяки міжнародній допомозі НБУ зможе підтримати резерви на належному рівні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глава НБУ Кирила Шевченка.

"Станом на початок травня резерви, за оперативними даними, становлять 26,6 млрд доларів. При достатній міжнародній фінансовій допомозі у нас буде можливість утримувати резерви на належному рівні і навіть збільшувати їх", - сказав Шевченко.

Шевченко нагадав, що НБУ зафіксував курс долара на рівні 29,25 гривень на час воєнного стану. Однак фіксація курсу є тимчасовим рішенням.

"Ми залишаємося прихильними ринковим підходам і курсу на валютну лібералізацію. У міру зростання обсягів пропозиції валюти на ринку завдяки поступовому відновленню експорту товарів ми повернемося до політики плаваючого курсоутворення, при якій курс визначається ринком, а центробанк згладжує надмірні курсові коливання", - сказав глава НБУ.

Відзначити, розмір міжнародних резервів України протягом березня 2022 року зріс на 2% до 28,1 млрд доларів.

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