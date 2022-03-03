Міжнародні партнери пообіцяли Україні 15 млрд доларів, - НБУ

Україна може отримати від міжнародних організацій та країн-партнерів ще одну фінансову допомогу. За попередніми даними, її розмір буде становити близько 15 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національний банк .

"Міжнародні організації та країни-партнери взяли зобов’язання із виділення значних обсягів фінансування на зміцнення обороноздатності, підтримання економіки України та гуманітарні питання. За оцінками Національного банку, сумарно міжнародна фінансова, технічна та гуманітарна підтримка сягне понад 15 млрд доларів США в еквіваленті", - йдеться у повідомленні.

З цих коштів 5 млрд доларів надійде безпосередньо до державного бюджету. Зазначається, що 1,2 млрд євро надасть Європейський союз, також фінансову допомогу направлять Світовий банк, Міжнародний валютний фонд та ряд країн.