Міжнародні партнери підтримують посилення покарання за брехню у декларації, - Монастирський

Міжнародні партнери України підтримують повернення покарання у вигляді позбавлення волі за недостовірне декларування та неподання декларації.

Про це заявив голова комітету ВР з питань правоохоронної діяльності, нардеп від "Слуги народу" Денис Монастирський.

За його словами, законопроект про відновлення покарання за недостовірне декларування розглядався на РНБО під головуванням президента.

Було також обговорено необхідність відновити те положення документу, яке президент пропонував від самого початку, і внести зміни у статтю 366-2 Кримінального кодексу (декларування недостовірної інформації).

"Свого часу глава держави пропонував, щоб за суттєву брехню у деклараціях передбачалось позбавлення волі. Потім парламент дійшов компромісу щодо не позбавлення, а обмеження волі, і проголосував за це. Адже таке рішення було потрібно, щоб коли розпочались кримінальні провадження НАБУ, органи Нацполіції, які розслідують брехню, могли працювати і не гаяти часу", - нагадав політик.

Наразі президент наполягає на тому, щоб за суттєву брехню у деклараціях на понад 2 тис. прожиткових мінімумів передбачити покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 2 років і права обіймати посади до 3 років (для топ-посадовців).

Варто зазначити, що це буде одне з альтернативних покарань нарівні зі штрафами і громадськими роботами.

Окрім того, у законопроекті Володимира Зеленського пропонується, щоб брехня щодо декларацій була визнана корупційним правопорушенням.

Також тепер неможливо буде застосовувати до злочинців дійове каяття, яке раніше давало можливість звільняти їх від відповідальності.

Практика попередніх років засвідчила, що це було масове явище - понад 90% злочинців звільняли від відповідальності у зв’язку з дієвим каяттям (зізнання в суді про те, що збрехав). Як зазначив Монастирський, норма президента виключає таку можливість.

Водночас за словами голови комітету ВР з питань правової політики Андрія Костіна, президент послідовно дотримується своєї принципової позиції щодо безкомпромісної боротьби з корупцією.

"Внесення цього законопроекту про посилення кримінальної відповідальності за брехню в деклараціях - це те, чого чекає українське суспільство, це збігається з позицією міжнародних партнерів України та рекомендаціями Венеційської комісії», - наголосив народний депутат.

Нагадаємо, сьогодні президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про посилення відповідальності за недостовірне декларування. Відповідний законопроект буде внесений до Верховної ради як невідкладний.