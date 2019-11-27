Міжнародні кредитори можуть судитися з Україною через справу Бахматюка

Група міжнародних кредиторів агрохолдингів "Укрлендфармінг" (група ULF) і "Авангард", що належать Олегу Бахматюку, написали листа прем'єр-міністру Олексію Гончаруку, міністрам фінансів та економіки Оксані Маркаровій і Тимофію Милованову та керівнику Офісу президента Андрію Богдану через "переслідування НАБУ" Олега Бахматюка. Про це РБК-Україна розповіли в прес-службі Бахматюка.

Бахматюк не виключає, що міжнародні кредитори будуть судитися з Україною в арбітражному суді, але сподівається на конструктивні переговори з владою.

Він прокоментував лист міжнародних кредиторів його компаній до української влади, де вони висловлюють занепокоєння справою НАБУ проти нього. На його думку, такий лист означає, що не виключено подання в міжнародний арбітраж, оскільки інвестори розуміють, що без акціонера та менеджменту конструктивної позиції домогтися буде складно. Він заявляє, що представники всіх органів влади ігнорують будь-які пропозиції про пошук компромісу.

"Нікому не потрібен діалог зі мною: всі імітують боротьбу за інтереси держави. Можливо, влада почує кредиторів, якщо вона не чує мене", - сказав Бахматюк.

"Останні публікації в пресі не просто насторожили, але змусили рухатися кредиторів, оскільки неконструктивна позиція призведе до втрат всіх сторін", - додав бізнесмен.

Тим не менш, він сподівається на конструктивну позицію влади. Бахматюк розраховує на зміну ситуації після листа міжнародних кредиторів до прем'єра з пропозицією обговорити можливість настання негативних наслідків для сукупних боргових вимог до агрохолдингів.

При цьому він нагадав: у грудні та січні компаніям необхідно проводити закупівлі насіння, добрив, ПММ, іншого необхідного для посівної, і такої складної ситуації раніше не було. На його думку, вихід на конструктивну позицію з кредиторами і урядом дозволить зберегти набагато більше вартості холдингів, тоді як спроба реалізувати їх активи частинами призведе до фактичної їх втрати.

"Перед запуском ринку землі падіння таких об'єктів буде мати критичну важливість для тих, хто буде заходити на ринок", - додав власник групи ULF, нагадавши про укладення 227 тис. договорів оренди землі та залучення до роботи 27 тис. осіб.

Група міжнародних кредиторів групи ULF запропонувала обговорити можливість настання негативних наслідків для сукупних боргових вимог до агрохолдингів у зв'язку з новим розвитком правової ситуації навколо Бахматюка і ULF.