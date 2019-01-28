Міжнародні експерти назвали причини виключення кандидатів до Антикорупційного суду

Фото: Ентоні Хупер (pcie org ua)

Деякі кандидати в судді Антикорупційного суду не могли пояснити, звідки у них статки

У Громадській раді міжнародних експертів розповіли про порушення, через які 39 кандидатів припинили участь в конкурсі до Вищого Антикорупційного суду (ВАС). Про це на брифінгу "Конкурс до Вищого антикорупційного суду: підсумки спільних засідань ВККСУ та ГРМЕ з кандидатами на посади суддів" повідомив голова громадської ради міжнародних експертів Ентоні Хупер, передає кореспондент РБК-Україна.

"Важливість майнових декларацій полягає в тому, що є нагальна важливість їх афішування. Були випадки, коли були задекларовані дорогі автомобілі, однак ціна у декларації була зазначена занадто низькою. Це саме стосується квартир. Деякі кандидати змогли пояснити це, а деякі - ні. Було також піднято питання по сплаті податків. Були кандидати, які викликали занепокоєння через пости у соцмережах. Це не відповідає кодексу суддівської етики. Тому було кілька випадків, коли були неналежні коментарі у соціальних мережах", - розказав він.

За його словами, на експертів не відбувалось тиску з будь-якого боку з приводу тих чи інших кандидатів.

"ГРМЕ хоче подякувати , у нас була повна співпраця з ВККСУ. Ми дякуємо НАБУ за надану інформацію та секретаріату. Жодна країна світу ніколи не запрошувала міжнародних експертів. Україна в цьому досягла великого прогресу", - резюмував він.

Нагадаємо, що 7 червня 2018 року Верховна рада України підтримала створення Вищого антикорупційного суду. В останню ніч перед голосуванням українська влада погодилася включити до закону норму про участь міжнародних експертів у формуванні Антикорупційного суду.

Як повідомляло РБК-Україна, на початку січня 2019 року Громадська рада міжнародних експертів (ГРМЕ) провела перше засідання, на якому розглянула матеріали щодо кандидатів у судді Вищого антикорупційного суду і заветувала вісім кандидатів.