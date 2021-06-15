Міжнародні аудитори заявили, що НГЗ працює за світовими еко-нормами

Миколаївський глиноземний завод, що входить в міжнародний холдинг Rusal Олега Дерипаски, пройшов аудит незалежної норвезької сертифікаційної компанії Det Norske Veritas (DNV) на відповідність вимогам міжнародних стандартів якості, екологічного менеджменту, промислової безпеки та охорони праці.

Зазначається, що завод підтвердив видані йому раніше сертифікати міжнародного зразка ISO 9001/14001:2015 та ISO 45001:2018.

Аудитори Det Norske Veritas підтвердили ефективність систем екологічного менеджменту на Миколаївському глиноземному заводі, що дозволяють запобігати негативному впливу на навколишнє середовище, а разом з тим планомірно підвищувати показники екологічності.

Успішне проходження планового аудиту означає продовження сертифіката відповідності міжнародним стандартам.

"Сертифікат міжнародного зразка, який видає за підсумками аудиту незалежна міжнародна компанія, підтверджує, що всі стадії виробничого процесу відповідають міжнародним нормам і стандартам", - зазначили в прес-службі МГЗ.

Своєю чергою, генеральний директор МГЗ Віктор Кожевников зазначив, що "система екологічного менеджменту МГЗ історично спирається на найвищі стандарти, оскільки серед партнерів заводу - провідні компанії-споживачі і виробники, для яких важлива система екологічних стандартів у всьому ланцюжку виробництва".

"Крім цього, МГЗ традиційно підтримує високий рівень екологічної відповідальності і є одним з кращих у світі підприємств своєї галузі у сфері виконання екологічних стандартів. Виробництво МГЗ відповідає найвищим міжнародним екологічним стандартам і всім вимогам природоохоронного законодавства України. Питання екології завжди знаходяться в центрі уваги, а також є значною статтею інвестицій в модернізацію заводу", - додав Кожевников.

Аудитори Det Norske Veritas щорічно вивчають практику сертифікованих підприємств для продовження дії сертифіката ISO 14001 за 18 ключовими параметрами екологічного менеджменту.