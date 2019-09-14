У Міжнародному інвестиційному банку назвали обшук незаконним

У Державного бюро розслідувань не було законних підстав для обшуку в офісі Міжнародного інвестиційного банку, вилучені 13 вересня документи нібито були надані банком слідчим добровільно ще в серпні. Про це заявив в. о. голови правління банку Юрій Білоконь, передає РБК-Україна з посиланням на канал "Прямий".

"Жодних законних підстав для проведення таких слідчих дій, саме в такому форматі із залученням представників Національної поліції і блокування роботи банку не було. Ці дії не стосувалися діяльності банку та проводились щодо одного з клієнтів банку, який обслуговується в нашій установі", - стверджує Білоконь.

З його слів, жодних претензій до банку і до зазначеного клієнта немає.

"Ми вважаємо, що такі дії були неприпустимі щодо нашої фінансової установи, оскільки виїмка документів, які сьогодні вилучалися щодо цього клієнта, вже відбулася і вони були добровільно надані банком ще в серпні", - стверджує голова правління банку.

Нагадаємо, 13 вересня силовики провели обшук у офісі Міжнародного інвестиційного банку, який належить екс-президентові України Петрові Порошенку. Обшуки відбулися в рамках досудового розслідування ДБР кримінального провадження щодо можливого порушення закону під час операції купівлі-продажу заводу "Кузня на Рибальському".