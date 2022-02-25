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Міжнародна мережа хакерів оголосила війну владі РФ через Україну

Автор: Валерія Поліщук

Міжнародна мережа хакерів The Anonymous оголосили війну російській владі. Зокрема через повномасштабне вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення The Anonymous в Twitter.

"В цей час Anonymous бере участь в операціях проти РФ. Наші операції спрямовані проти російського уряду. Неминуче, що приватний сектор, швидше за все, теж буде порушено", - йдеться в повідомленні.

При цьому хакери заявили, що розкажуть правду про колективні дії Росії.

"Ми хочемо, щоб російський народ зрозумів, що ми знаємо, що йому важко виступати проти свого диктатора, побоюючись репресій. Ми хочемо тільки миру в усьому світі. Ми хочемо майбутнього для всього людства. Тому це повністю направлено проти дій російського уряду і Путіна", - заявили хакери.

Вони також підкреслили, що росіянам пора об'єднається і сказати "Ні війні Путіна".

"Поставте себе на місце українців, яких бомблять прямо зараз. Разом ми можемо змінити світ, ми можемо протистояти чому завгодно. Прийшов час російському народу об'єднатися і сказати "Ні війні Володимира Путіна", - заявили хакери.

Нагадаємо, в ніч на 24 лютого на Україну здійснили нову кібератаку.

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