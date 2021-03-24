Міжнародна політика України сприяє посиленню тиску на Росію, - експерти

"Білий дім не раз стримував ЄС щодо послаблення міжнародних санкцій. Тому Андрію Єрмаку було доручено скористатися перестановками в новій адміністрації в Білому Домі, щоб зіграти на випередження", - йдеться в публікації.

Водночас експерти прогнозують, що нова адміністрація Білого дому теж сприятиме створенню кращих умов для України.

"Коли в Сенаті США голосували за нового главу ЦРУ, сенатор Тед Круз розблокував кандидатуру Вільяма Бернса тільки в обмін на жорстку позицію Держдепу щодо недопущення добудови російського трубопроводу", - нагадує видання.

Таким чином, Банкова отримала стратегічну перемогу в питанні заморожування будівництва російського "Північного потоку-2" в Європі та збереження санкцій відносно Росії.

Видання прогнозує: позиція нової адміністрації Білого дому стане для України потужним інструментом для подальшого переконання країн ЄС і Великобританії.