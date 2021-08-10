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Міжнародна підтримка зростає. Ще три країни візьмуть участь у саміті Кримської платформи

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Україна, Вівторок 10 серпня 2021 16:17
Міжнародна підтримка зростає. Ще три країни візьмуть участь у саміті Кримської платформи Фото: Дмитро Кулеба, глава МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Сьогодні ше три країни підтвердили свою участь в установчому саміті Кримської платформи. Саміт відбудеться у Києві вже 23 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу.

Загалом, на саміті Кримської платформи вже буде представлено 37 країн світу.

"Сьогодні одразу три європейські країни підтвердили участь в установчому саміті Кримської платформи 23 серпня. Загальна кількість учасників зросла до 37. Міжнародна підтримка Кримської платформи набирає обертів, тож чекаємо нових підтверджень", - наголосив він.

Нагадаємо, напередодні міністр пояснив формат Кримської платформи.

Крім того, Кулеба назвав чотири тематичні панелі, які будуть на саміті Кримської платформи.

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Дмитро Кулеба Кримська платформа
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