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Міжнародна коаліція завдала авіаудару по аеропорту в Ємені

Автор: Анна Полисученко

Сили коаліції під керівництвом Саудівської Аравії завдали авіаудару по аеропорту в столиці Ємену Сані. Повстанці утримують аеропорт протягом декількох років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Аеропорт був центром гуманітарних операцій ООН. Коаліція закликала гуманітарних працівників ООН покинути цей район до того, як будуть нанесені удари.

Коаліція заявила, що об'єкти аеропорту використовувалися для транскордонних атак.

Подробиці про збитки, завдані ударом, або про те, які конкретні цілі були вражені, не розкриваються. Повідомляється, що удари вразили шість цілей, в тому числі райони, що використовуються для атак за допомогою дронів, навчання персоналу, розміщення інструкторів і стажистів і зберігання дронів.

За словами офіційного представника коаліції генерала Турки аль-Малки, знищення цілей не вплине на операційну здатність аеропорту і управління повітряним простором, повітряним рухом і наземним обслуговуванням.

Раніше ми писали, що в аеропорту Ємену прогримів вибух, є загиблі і поранені.

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Йемен