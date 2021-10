В аеропорту Ємену прогримів вибух, є загиблі і поранені

Як уточнюється, начинена вибухівкою машина була підірвана біля зовнішніх воріт повітряної гавані.

У той же час джерело в службі безпеки повідомляє, що в результаті вибуху на головному в'їзді в аеропорт загинули шестеро людей, не менше 12 - отримали поранення.

При цьому п'ятеро поранених перебувають у важкому стані.

A car explosion targeted the outer gate of Aden International Airport, leaving at least ten killed and many injured. The car exploded near a bus and lots of taxis carrying people. #SouthYemen #Yemen pic.twitter.com/6Ypl78mo6Q

A car bomb exploded this evening in front of the gate of #Aden_Airport in Khormaksar, #Aden Governorate.

The explosion left a number of martyrs and wounded and caused great material damage to buildings and properties.pic.twitter.com/xgMWrrfiSz