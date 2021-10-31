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В аеропорту Ємену прогримів вибух, є загиблі і поранені

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Ємен, Неділя 31 жовтня 2021 01:24
В аеропорту Ємену прогримів вибух, є загиблі і поранені Фото: аеропорту Ємену (РБК-Україна)
Автор: Анна Полисученко

В аеропорту єменського міста Аден в суботу, 30 жовтня, вибухнув замінований автомобіль. Жертвами теракту стали щонайменше десять осіб.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Al Arabia.

Як уточнюється, начинена вибухівкою машина була підірвана біля зовнішніх воріт повітряної гавані.

У той же час джерело в службі безпеки повідомляє, що в результаті вибуху на головному в'їзді в аеропорт загинули шестеро людей, не менше 12 - отримали поранення.

При цьому п'ятеро поранених перебувають у важкому стані.

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