Міжнародна федерація гімнастики відсторонила Росію і Білорусь від змагань

Міжнародна федерація з гімнастики (FIG) відсторонила Росію і Білорусь від змагань на невизначений термін через вторгнення в Україну. З 7 березня в змаганнях не зможуть брати участь спортсмени та офіційні особи, включаючи суддів, з цих країн.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресреліз FIG.
"Російські та білоруські спортсмени та офіційні особи, включаючи суддів, не допускаються до участі в змаганнях FIG з 7 березня 2022 року до подальшого повідомлення", - йдеться в релізі.
Відзначається, що спортсмени і офіційні особи Росії і Білорусі не братимуть участь в чемпіонаті світу з акробатичної гімнастики, який пройде в Баку (Азербайджан) з 10 по 13 березня 2022 року.
Нагадаємо, 28 лютого ФІФА та УЄФА відсторонили всі збірні та клуби Росії з міжнародних турнірів.
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