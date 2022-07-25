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Міжнародна асоціація боксу визнала Продивуса законним президентом ФБУ

Фото: Міжнародна асоціація боксу визнала Продивуса законним президентом ФБУ (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

У Міжнародній асоціації боксу (IBA) стурбовані спробами змінити керівництво Федерації боксу України (ФБУ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний лист IBA до Міністерства молоді та спорту України, Національного олімпійського комітету та ФБУ.

У листі IBA повідомляє, що останні легітимні вибори президента ФБУ відбулися 17 грудня 2021 року. Спостерігач від IBA був присутній на цих виборах і не виявив жодних порушень.

"Тому IBA визнає Володимира Продивуса законним президентом ФБУ. При цьому IBA не визнає засідання, проведене 22 лютого 2022 альтернативною групою, як законне оскільки воно не відповідало регламенту IBA", - йдеться в листі.

IBA також закликало керівництво Мінспорту Вадима Гутцайта і МОК Сергія Бубку не допустити втручання державних органів в автономію спортивної асоціації та забезпечити незалежність Національної федерації боксу України.

"Попри вищесказане, IBA відкрита для будь-якого діалогу і запрошує обговорити будь-які проблеми, які можуть виникнути в національній структурі українського боксу", - йдеться в листі.

Нагадаємо, колишній президент федерації боксу Києва Кирило Шевченко називає себе новим президентом ФБУ на підставі рішення Конференції.

Його прізвище внесено Міністерством юстиції України до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та громадських формувань як президента ФБУ. У Федерації це рішення називають незаконним і спробою рейдерського захоплення ФБУ.

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Бокс