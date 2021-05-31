RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Між Україною та Саудівською Аравією з'явиться пряме авіасполучення

Автор: Дмитро Левицький

Саудівська Аравія відкриває пряме авіасполучення з Україною. Прямі рейси буде здійснювати лоукостер Flynas, який заходить на український ринок.

Про це повідомило Міністерство інфраструктури України на сторінці у Facebook.

До цього Україна не мала регулярного прямого авіасполучення з Саудівською Аравією, щоб потрапити в Ер-Ріяд українцям доводилося летіти через Стамбул, Доху або Дубай.

"Кожне нове авіасполучення - це, перш за все, нові можливості для розвитку бізнесу, туризму та інтеграції України до світових ринків... Ми прагнемо, щоб Україна стала великим міжнародним авіахабом, і такі кроки роблять нас ближчими до цієї мети", - сказав глава МІУ Олександр Кубраков.

Як розповіли в міністерстві, авіакомпанія Flynas є провідним саудівським лоукостером, який має парк в 30 літаків, а нещодавно підписав контракт на 120 нових літаків від Airbus. Авіакомпанія виконує понад 1200 рейсів щотижня за 35 внутрішніми та міжнародними напрямками.

Нагадаємо, авіакомпанія МАУ повідомила про відновлення польотів у Афіни. Рейси було скасовано через пандемію коронавірусу.

А у квітні авіакомпанія SkyUP анонсував запуск рейсів з трьох міст України на Кіпр.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України УкраїнаСаудовская Аравияавиасообщение